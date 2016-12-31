長者玩桌遊鬥智 中午提前跨年狂歡

2016-12-31 12:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是2016年最後一天，「台中市樂齡學習示範中心舉辦」百人瘋桌遊，跨年倒數趣」的活動，有上百位50歲以上長輩在一起競賽、鬥智，由於長者不適合晚上跨年，樂齡中心還安排中午12點跨年，老人家都開心得不得了。

由曉明基金會所辦理的「台中市樂齡學習示範中心」，為了活化長者的腦力，延緩老化，在安排長者的課程中，增加了桌上遊戲的項目。

由於桌遊有競賽要鬥智，吸引很多長者參加，樂齡中心甚至將參賽降低到50歲，讓即將邁入初老的壯年者，透過桌遊，讓自己更健康。

樂齡中心主任王婉如表示，在去年最後一天，就為長者舉辦桌遊比賽，要讓長者跟年輕人一起，有著要邁入新的一年的期待，而去年參賽者去年只有16桌，但由於此一活動實在太受長者歡迎了 ，今年增加到25桌，有100位長者參與，最年輕就是50歲，最長者是92歲，80歲則有10多人，所有參賽者加起來超過8千歲。

同時考量到長者們無法跟著年輕人去跨年，樂齡中心要讓長者也能感受到跨年的樂趣，還特地提早在中午12點的時候舉辦跨年，當老人家們在進行倒數時，大家都開心得不得了。

今天參賽最年長的是92歲的蕭柯森月阿嬤，阿嬤中氣十足，好勝心很強，只要一比賽，就相當投入，看起來一點都不像92歲，她說，玩桌遊讓她好開心，不會再像以前，只會上網看韓國偶像劇。「阿嬤還會上網看韓劇」，很多人一聽都說，阿嬤心裡好年輕。

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