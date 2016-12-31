| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

長者玩桌遊鬥智 中午提前跨年狂歡

2016-12-31  12:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是2016年最後一天，「台中市樂齡學習示範中心舉辦」百人瘋桌遊，跨年倒數趣」的活動，有上百位50歲以上長輩在一起競賽、鬥智，由於長者不適合晚上跨年，樂齡中心還安排中午12點跨年，老人家都開心得不得了。

由曉明基金會所辦理的「台中市樂齡學習示範中心」，為了活化長者的腦力，延緩老化，在安排長者的課程中，增加了桌上遊戲的項目。

由於桌遊有競賽要鬥智，吸引很多長者參加，樂齡中心甚至將參賽降低到50歲，讓即將邁入初老的壯年者，透過桌遊，讓自己更健康。

樂齡中心主任王婉如表示，在去年最後一天，就為長者舉辦桌遊比賽，要讓長者跟年輕人一起，有著要邁入新的一年的期待，而去年參賽者去年只有16桌，但由於此一活動實在太受長者歡迎了 ，今年增加到25桌，有100位長者參與，最年輕就是50歲，最長者是92歲，80歲則有10多人，所有參賽者加起來超過8千歲。

同時考量到長者們無法跟著年輕人去跨年，樂齡中心要讓長者也能感受到跨年的樂趣，還特地提早在中午12點的時候舉辦跨年，當老人家們在進行倒數時，大家都開心得不得了。

今天參賽最年長的是92歲的蕭柯森月阿嬤，阿嬤中氣十足，好勝心很強，只要一比賽，就相當投入，看起來一點都不像92歲，她說，玩桌遊讓她好開心，不會再像以前，只會上網看韓國偶像劇。「阿嬤還會上網看韓劇」，很多人一聽都說，阿嬤心裡好年輕。

相關影音

廣告
  • 台中市樂齡中心為長者舉辦桌遊活動。（記者蘇金鳳攝）

    台中市樂齡中心為長者舉辦桌遊活動。（記者蘇金鳳攝）

  • 今天是2016最後一天，樂齡中心為長者舉辦中午的倒數跨年。（記者蘇金鳳攝）

    今天是2016最後一天，樂齡中心為長者舉辦中午的倒數跨年。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 桌遊 樂齡中心 老人 跨年 長輩
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：長者玩桌遊鬥智 中午提前跨年狂歡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.