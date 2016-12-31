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總統府春聯版本討論 台文館長：都是好事

2016-12-31  11:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕總統府春聯引發文學界討論，國立台灣文學館長廖振富再度説明，昨天Po文後才發現，原來總統府在發布時，已針對頼和原手稿本有不同版本的解讀，有如下說明，「另有一說，賴和原手稿亦可解讀為『自自由由』」。

廖振富表示，身為台文館館長，雖然有自己學術上的看法，但也尊重民間各種討論及見解，大家的探討皆出自重視台灣文學的用心。而總統府此次「節錄賴和醫師的詩集，一方面把台灣文學作品介紹給大家，一方面藉由賴和的詩句，和民眾慶賀新年」，也值得肯定。至於各種研究討論，他認為對台灣文學都是好事。

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  • 台文館長廖振富ＰＯ文總統府春聯引發討論，大家重視台灣文學都是好事。（擷自台文館長廖振富臉書）

    台文館長廖振富ＰＯ文總統府春聯引發討論，大家重視台灣文學都是好事。（擷自台文館長廖振富臉書）

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