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桃園跨年今晚7點登場 Selina帶頭跨年倒數

2016-12-31  12:05

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市跨年晚會將於今晚7點在桃園區藝文園區登場，由藝人黃子佼、翁滋蔓、李懿共同主持，藝人卡司有伍佰、豆花妹（蔡黃汝）、陳勢安、卓文萱、Boxing樂團、小樂吳思賢、羅文裕等輪番表演；從7點開始，首先由八三夭樂團開場，Selina陪同民眾倒數跨年，倒數完後由彭佳慧演唱，並有3分鐘的煙火秀。

此外，民眾只要持市民卡到服務台感應登錄條碼，即可參加華航歐洲線商務艙兩人來回機票、5組華航日本航線兩人來回機票的抽獎；另外，參加跨年的民眾只要捐出2張統一發票，就可兌換一張抽獎券，獎品是2台液晶電視，每人最多兌換10張抽獎券，今晚8點、10點兩度抽獎。

跨年晚會後的107年元旦升旗、健走活動，則在八德區建德公園舉行，市府表示，在健走部分，網路報名8000人已額滿，元旦清晨6點起受理報到，還有2000個現場名額，6點30分起發放號碼牌，現場邀請台語「金曲歌王」翁立友領唱國歌，活動預計從上午7點55分開始，升旗後健走，全程參加升旗、健走的民眾可獲得紀念包一個，另有摸彩券，最大獎是電動機車。

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  • 桃園跨年於今晚7點在桃園藝文廣場舉行，Selina跨年倒數。（市府提供）

    桃園跨年於今晚7點在桃園藝文廣場舉行，Selina跨年倒數。（市府提供）

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