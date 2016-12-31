| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭肥料公司4人沼氣中毒 其中2人無生命徵象 台東漁船爆炸起火 2船員受傷、船長命危 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

台南火化場空間大改造 尊重亡者、服務更貼心

2016-12-31  11:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南火化場重新規劃設計，進行空間大改造，設置裝罐區，擬訂撿骨裝罐標準作業流程SOP，並設計精緻鈦鋁合金雙層撿骨盒，質輕且美觀，分上下2層分別裝盛先人上、下半身骨骸，讓家屬撿骨時感受「尊重亡者、體恤生者」貼心服務。

今日啓用儀式，民政局長陳宗彥表示，民眾對遺體火化接受度達95％，及喪葬觀念大幅改變，優質殯葬服務品質也要跟著提升，市府推動「節葬」與「簡葬」的新殯葬文化，特別考量撿骨裝罐作業及棺柩進出爐動線，藉由有效運用空間配置裝罐區，改善現有狀況。

殯葬管理所主任郭輝信表示，以往火化場動線壅擠，空間改造雖不是大工程，但從人性角度做改善，獨立的裝罐區空間，讓治喪家屬更莊重感懷先人。

相關影音

廣告
  • 台南火化場裝罐區啓用儀式，象徵尊重生命終點。（記者洪瑞琴攝）

    台南火化場裝罐區啓用儀式，象徵尊重生命終點。（記者洪瑞琴攝）

  • 雙層裝罐盒，貼心措施。（記者洪瑞琴攝）

    雙層裝罐盒，貼心措施。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 殯葬 火化場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：台南火化場空間大改造 尊重亡者、服務更貼心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.