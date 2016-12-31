台南火化場空間大改造 尊重亡者、服務更貼心

2016-12-31 11:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南火化場重新規劃設計，進行空間大改造，設置裝罐區，擬訂撿骨裝罐標準作業流程SOP，並設計精緻鈦鋁合金雙層撿骨盒，質輕且美觀，分上下2層分別裝盛先人上、下半身骨骸，讓家屬撿骨時感受「尊重亡者、體恤生者」貼心服務。

今日啓用儀式，民政局長陳宗彥表示，民眾對遺體火化接受度達95％，及喪葬觀念大幅改變，優質殯葬服務品質也要跟著提升，市府推動「節葬」與「簡葬」的新殯葬文化，特別考量撿骨裝罐作業及棺柩進出爐動線，藉由有效運用空間配置裝罐區，改善現有狀況。

殯葬管理所主任郭輝信表示，以往火化場動線壅擠，空間改造雖不是大工程，但從人性角度做改善，獨立的裝罐區空間，讓治喪家屬更莊重感懷先人。

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