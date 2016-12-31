關山穀倉音樂祭年終開唱 一路唱到明年二月

2016-12-31 11:13

［記者王秀亭／台東報導］105年即將過去，關山鎮農會在米國學校舉辦的「榖倉音樂祭」，卻才要開始！今天上午由在地樂團打頭陣，一直至明年2月中旬，每個周休二日都有不同表演樂團，關山鎮農會表示，希望民眾可以來賞花，又能欣賞藝文表演活動。

關山鎮近年來在二期稻作休耕期，配合花海種植計畫，嘗試推出兩個月的假日表演，將閒置再利用的穀倉變成音樂演奏場合，演出舞台就搭在早期碾米廠內，不論演奏者或聆聽者都感到別有一番風味。

一連兩個月的穀倉音樂祭今天上午展開，首發樂團是在地的「山海樂團」，團員有在學學生和職場退休人士，東西方樂器同台演奏多首朗朗上口的民歌，讓台下觀眾忍不住也跟著哼起來。

關山鎮農會指出，「榖倉音樂祭」不只是在榖倉空間進行音樂演奏，也會視氣候許可「快閃」在花海中，希望讓音樂浸潤每位造訪關山的遊客的心情，營造幸福感氛圍。而緊鄰省道台9線的關山花海，今年主打向日葵花，期盼讓民眾充分感受如花語「太陽」般的熱情活力。

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