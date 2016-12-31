高雄電台兩檔全新原住民廣播節目 元旦正式開播
2016-12-31 10:37
〔記者王榮祥／高雄報導〕明年起，在高雄打開收音機，聽眾將有機會跟著廣播節目學習原住民母語！由高市原住民事務委員會製作、高雄廣播電台協助播出的全新原民廣播節目「e啦原住民」、「YA!原來是這樣」，將於106年1月1日起在調頻FM94.3 和AM1089開播。
原民會表示，「e啦原住民」播出時間為每週日下午13：00至14：00，目前由原民會自辦及共同主持，內容含括原民音樂、人文及各種原民大小事，並將不定期邀請在各行各業打拚的原民上電臺接受專訪。
「YA!原來是這樣」放送的時段則為每週六上午11：00至12：00播出，目前由富有族語教學經驗的洪金玉及鷓麼勒賽．巴流禡主持，是原民會製播、第一個為原民量身打造的全族語廣播節目，主持風格活潑有趣，是學習族語的不二選擇。
高市原民會主委谷縱．喀勒芳安表示，高市府對原住民族文化推廣向來不遺餘力，振興族語更是最重要施政方針之一，盼藉由兩個全新的廣播節目，全力推展及保存原住民重要資產。
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