別再燒了！ 果樹廢枝可再利用破碎作肥
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東農業廢棄物焚燒問題困擾已久，國道三尾端就曾被濃煙「霧鎖」車道，縣政府環保局昨召開跨單位研商，該局表示，今年蓮霧枝葉妥善處理率達60%，將持續推動如廢棄物回收製成燃料棒等措施，108年可望上看80%。
屏東冬季擴散條件差，空品常「不良」，對沒有大型工廠的屏東來說顯得諷刺，昨天跨單位的討論，就針對可破碎轉作肥料或燃料棒的農業廢棄物，但卻貪圖方便而露天燃燒的問題，將從輔導農民轉換觀念或開罰違法行為等雙管齊下，改善空品惡化情形。
環保局指出，露天燃燒主要來源為農業廢棄物，又以目前屬產期的被剪除蓮霧枝葉為最大宗，此類農業廢棄物燃燒時，除產生大量煙霧及粒狀污染物讓空品雪上加霜，甚至會立即造成行車視線不良，增加行車危險，在國道三尾端及枋寮陸橋最為常見。
露天焚燒引來民怨，林邊林姓民眾即抱怨，冬天總會聞到似有若無的煙味，有時更傳來塑膠焚燒味，讓人心悸又害怕，晚上常被燻得睡不著！
環保局稽查人員指出，少部分農民還「順便」焚燒塑膠袋甚至家庭垃圾或輪胎等，燃燒不完全極易產生戴奧辛，近年稽查頻率及力道已增強，若情節重大，一經查獲就不再勸導而是直接開罰，罰款從5千元到10萬元不等。
除開罰，縣府也輔導農民轉換觀念，將農業廢棄物視為可再利用的資材，措施包括請農民將農棄物以離地破碎、翻耕掩埋及自主管理等方式，直、間接培養地力及肥力，或是清運該類農棄物至巨大破碎場轉製成燃料棒，資源回收再利用，更能兼顧空品及永續經營農業。
環保局表示，今年長期作物妥善處理面積已達3300公頃、短期作物達5000公頃，最大宗的蓮霧枝葉妥善處理率更提升至60%以上，已大幅改善農棄物露天燃燒問題，農友如有相關問題，可上環保局專屬網頁（http://ptfarm.clweb.com.tw）了解及利用相關輔導措施。
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