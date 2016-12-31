| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭肥料公司4人沼氣中毒 其中2人無生命徵象 台東漁船爆炸起火 2船員受傷、船長命危 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

別再燒了！ 果樹廢枝可再利用破碎作肥

2016-12-31  10:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東農業廢棄物焚燒問題困擾已久，國道三尾端就曾被濃煙「霧鎖」車道，縣政府環保局昨召開跨單位研商，該局表示，今年蓮霧枝葉妥善處理率達60%，將持續推動如廢棄物回收製成燃料棒等措施，108年可望上看80%。

屏東冬季擴散條件差，空品常「不良」，對沒有大型工廠的屏東來說顯得諷刺，昨天跨單位的討論，就針對可破碎轉作肥料或燃料棒的農業廢棄物，但卻貪圖方便而露天燃燒的問題，將從輔導農民轉換觀念或開罰違法行為等雙管齊下，改善空品惡化情形。

環保局指出，露天燃燒主要來源為農業廢棄物，又以目前屬產期的被剪除蓮霧枝葉為最大宗，此類農業廢棄物燃燒時，除產生大量煙霧及粒狀污染物讓空品雪上加霜，甚至會立即造成行車視線不良，增加行車危險，在國道三尾端及枋寮陸橋最為常見。

露天焚燒引來民怨，林邊林姓民眾即抱怨，冬天總會聞到似有若無的煙味，有時更傳來塑膠焚燒味，讓人心悸又害怕，晚上常被燻得睡不著！

環保局稽查人員指出，少部分農民還「順便」焚燒塑膠袋甚至家庭垃圾或輪胎等，燃燒不完全極易產生戴奧辛，近年稽查頻率及力道已增強，若情節重大，一經查獲就不再勸導而是直接開罰，罰款從5千元到10萬元不等。

除開罰，縣府也輔導農民轉換觀念，將農業廢棄物視為可再利用的資材，措施包括請農民將農棄物以離地破碎、翻耕掩埋及自主管理等方式，直、間接培養地力及肥力，或是清運該類農棄物至巨大破碎場轉製成燃料棒，資源回收再利用，更能兼顧空品及永續經營農業。

環保局表示，今年長期作物妥善處理面積已達3300公頃、短期作物達5000公頃，最大宗的蓮霧枝葉妥善處理率更提升至60%以上，已大幅改善農棄物露天燃燒問題，農友如有相關問題，可上環保局專屬網頁（http://ptfarm.clweb.com.tw）了解及利用相關輔導措施。

廣告
  • 農業廢棄物露天焚燒的情況，讓冬季空氣品質差的問題雪上加霜。（記者陳彥廷攝）

    農業廢棄物露天焚燒的情況，讓冬季空氣品質差的問題雪上加霜。（記者陳彥廷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 燃料棒 空氣品質 露天燃燒
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：別再燒了！ 果樹廢枝可再利用破碎作肥


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.