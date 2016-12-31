青菜底加啦！新店花市大手筆贈弱勢拚行銷

新店花市購買大批青菜助弱勢及拚促銷。（記者翁聿煌攝）

2016-12-31 10:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕歲末寒冬，位於安和路的新店花市今天起將以每週2千斤的蔬菜，連續4週幫助弱勢，搭配購物贈青菜方式促銷，新店花市執行長盧宇思說，年底中南部菜價暴跌，花市業者共同集資購買大批青菜，一方面幫助菜農，一方面幫助社區弱勢民眾；總部在新店區的技嘉科技則是透過區公所，聯繫中低收家庭學子千餘人，每人在農曆年前可領600元紅包。

原名安和花市的新店花市今年8月重新開幕後，主打在地花農的花卉盆景，希望能提供農友與社區民眾物美價廉的交易平台，值此歲末年終時段，新店花市業者獲悉中南部菜農又到生產過剩的「菜金菜土」時節，特別集資向產地購買8千斤的蘿蔔、包心菜和大白菜，31日起到農曆年前，一連4個週末假期，每週六及日各拿出1千斤的蔬菜，一部分用來幫助弱勢民眾免費索取，一部分作為花市購物促銷，凡消費就贈送大蘿蔔或包心菜一顆。

盧宇思說，花農對菜農的辛勞和甘苦能夠感同身受，希望採購大批產地蔬菜，也邀請新店及中和地區民眾前來消費，順便幫助菜農，一起過好年。

新店技嘉科技所屬技嘉教育基金會則與新店區公所聯繫，原本每年區公所發放的春節紅包及物資，今年因為區公所大樓改建聯合辦公大樓，今年改在元月15日至17日在寶強路六號技嘉科技發放，接到通知的1123個學生憑身份證與通知函即可領取6百元紅包，另有物資一份，希望鼓勵弱勢學生用功向學。