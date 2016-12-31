青菜底加啦！新店花市大手筆贈弱勢拚行銷
2016-12-31 10:13
新店花市購買大批青菜助弱勢及拚促銷。（記者翁聿煌攝）
〔記者翁聿煌／新北報導〕歲末寒冬，位於安和路的新店花市今天起將以每週2千斤的蔬菜，連續4週幫助弱勢，搭配購物贈青菜方式促銷，新店花市執行長盧宇思說，年底中南部菜價暴跌，花市業者共同集資購買大批青菜，一方面幫助菜農，一方面幫助社區弱勢民眾；總部在新店區的技嘉科技則是透過區公所，聯繫中低收家庭學子千餘人，每人在農曆年前可領600元紅包。
原名安和花市的新店花市今年8月重新開幕後，主打在地花農的花卉盆景，希望能提供農友與社區民眾物美價廉的交易平台，值此歲末年終時段，新店花市業者獲悉中南部菜農又到生產過剩的「菜金菜土」時節，特別集資向產地購買8千斤的蘿蔔、包心菜和大白菜，31日起到農曆年前，一連4個週末假期，每週六及日各拿出1千斤的蔬菜，一部分用來幫助弱勢民眾免費索取，一部分作為花市購物促銷，凡消費就贈送大蘿蔔或包心菜一顆。
盧宇思說，花農對菜農的辛勞和甘苦能夠感同身受，希望採購大批產地蔬菜，也邀請新店及中和地區民眾前來消費，順便幫助菜農，一起過好年。
新店技嘉科技所屬技嘉教育基金會則與新店區公所聯繫，原本每年區公所發放的春節紅包及物資，今年因為區公所大樓改建聯合辦公大樓，今年改在元月15日至17日在寶強路六號技嘉科技發放，接到通知的1123個學生憑身份證與通知函即可領取6百元紅包，另有物資一份，希望鼓勵弱勢學生用功向學。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 總統府賀歲春聯有錯誤？台灣文學館長PO文這麼說...
- 跨年夜抬頭看看！ 藍綠色彗星告別2016
- 別再燒了！ 果樹廢枝可再利用破碎作肥
- 空污不只傷心肺！ 研究：加劇睡眠呼吸障礙
- 新北屠宰場 12隻土雞染禽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 菲防長：美菲海軍聯合軍演可能避開南海
- 澎恰恰跨年最難忘 歌唱一半開始倒數
- 頭一遭！府春聯賀詞 引用台灣文學
- 台灣交通太可怕 各國早示警
- 新港國中小人事縮編 家長揚言抗議
- 跨年到烏來 賞低空煙火秀兼泡湯
- 犬貓安養照護 北市搶先上路
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 2萬隻魚、龍蝦、海星暴斃… 死亡生物遍布海灘
- 中國補貼485億 富士康建愛瘋城
- Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇
- 諷金溥聰下流胚 馮光遠判罰5千元定讞
- 魏少飆髒話被逐 雷霆慘輸灰熊
- 籃網大戰巫師 今日轉播與賽事預告
- 芭芭拉塔巴克辭世 莎莎嘉寶遭夫出賣
- MiLB》拚上大聯盟前 張進德先求婚
- 地表最強殺神回歸 基哥武力全開
- 哪來的大輪胎？滾過來砸壞路邊廂型車
- 趁女友住院 逼她女兒打手槍
- 不滿舊愛另結新歡 醋男疑開槍撞人
- 蔡英文談兩岸 「善意不變，也不屈服於壓力」
- 由金曲大師的他操刀！ 元旦升旗國歌變得很時尚
- 生活可樂罐 什麼記……
- MLB》五月天唱將軍令給他聽 陳偉殷：差點上場熱身
- 客家園區好客劇場開張 3D/4K樂體驗
- 大世界小葉片 那些旅途中偶遇的人們
- 日職》日本媒體驚爆 陽岱鋼險無緣當巨人
- NBA》喬治帶頭衝 溜馬退公牛止4連敗
- 王菲開唱萬人捧場 竇靖童同台和音
- 《中英對照讀新聞》Sheep’s head, prosthetic leg and London house among most unusual UK charity donations 英國稀有慈善捐贈物見羊頭、義足和倫敦房屋
- 新聞內幕》馬金勸郝… 不退
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 七股六孔管理站 送別今年最後一道夕陽
- 40種小金門潮間帶生物 台灣沒記錄
- 公園蓋動物收留所惹議 不排除另覓地
- 大樂透頭彩摃龜
- 山友墜谷亡 揪團領隊交保
- 富邦網羅張泰山? 全員薪定再說
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：青菜底加啦！新店花市大手筆贈弱勢拚行銷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分