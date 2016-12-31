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談總統府春聯賀詞 文學館長：肯定重視台灣文學

2016-12-31  10:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於總統府春聯賀詞「自自冉冉」，國立台灣文學館館長廖振富提出見解應是「自自由由」，他今日再度補充說明，一般人很少會去認識賴和詩作，他主要是本於學術專業考證，以免外界產生誤解，因此沒有所謂對錯，更不是要向中央批評找碴，而是肯定總統府打破以往四平八穩或採中國古書詩作的作法，讓大家認識台灣文學家作品，他盼望外界以文學角度來看，勿生無謂誤解。

廖振富今早也在臉書PO文表示，總統府今年首度以台灣文學作家的詩句書寫新春賀詞，讓大家認識台灣文學的代表作家，這是非常有意義的創舉，試問：上一代台灣人到現在有多人認識賴和？（90年代以後，由於賴和作品已經選入中學教科書，年輕世代狀況稍有改善），更別說讀過賴和的漢詩。

他表示，這個創舉用意甚佳，是基於擔心造成誤導的專業判斷，才以詳細考證方式指出問題所在。後來經由他人連結才發現，原來總統府原先已經有如下說明：「另有一說，賴和原手稿亦可解讀為『自自由由』。」

他表示，問題源頭其實是，賴和手稿辨認不易，原稿「由由」的寫法很像「冉冉」，造成當初判斷的誤讀，而總統府則是根據這個版本做了推演解釋，我們應該包容這個疏忽，並肯定其「節錄賴和醫師的詩集，一方面把台灣文學作品介紹給大家，一方面藉由賴和的詩句，和民眾慶賀新年」的初心，更藉此強化台灣文學的普及化教育。

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  • 國立台灣文學館館長廖振富提出見解「自自由由」，他今日再度補充說明，盼望外界勿生無謂誤解。（擷自臉書）

    國立台灣文學館館長廖振富提出見解「自自由由」，他今日再度補充說明，盼望外界勿生無謂誤解。（擷自臉書）

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