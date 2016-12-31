談總統府春聯賀詞 文學館長：肯定重視台灣文學
2016-12-31 10:12
〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於總統府春聯賀詞「自自冉冉」，國立台灣文學館館長廖振富提出見解應是「自自由由」，他今日再度補充說明，一般人很少會去認識賴和詩作，他主要是本於學術專業考證，以免外界產生誤解，因此沒有所謂對錯，更不是要向中央批評找碴，而是肯定總統府打破以往四平八穩或採中國古書詩作的作法，讓大家認識台灣文學家作品，他盼望外界以文學角度來看，勿生無謂誤解。
廖振富今早也在臉書PO文表示，總統府今年首度以台灣文學作家的詩句書寫新春賀詞，讓大家認識台灣文學的代表作家，這是非常有意義的創舉，試問：上一代台灣人到現在有多人認識賴和？（90年代以後，由於賴和作品已經選入中學教科書，年輕世代狀況稍有改善），更別說讀過賴和的漢詩。
他表示，這個創舉用意甚佳，是基於擔心造成誤導的專業判斷，才以詳細考證方式指出問題所在。後來經由他人連結才發現，原來總統府原先已經有如下說明：「另有一說，賴和原手稿亦可解讀為『自自由由』。」
他表示，問題源頭其實是，賴和手稿辨認不易，原稿「由由」的寫法很像「冉冉」，造成當初判斷的誤讀，而總統府則是根據這個版本做了推演解釋，我們應該包容這個疏忽，並肯定其「節錄賴和醫師的詩集，一方面把台灣文學作品介紹給大家，一方面藉由賴和的詩句，和民眾慶賀新年」的初心，更藉此強化台灣文學的普及化教育。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 台大希望入學 新住民之女張卉雯上榜
- 瘋跨年 迎元旦
- 春節前塞車 柯：不避開 自討苦吃
- 世大運林口交管計畫 地方大反彈
- 台灣交通太可怕 各國早示警
- 頭城火車站拉皮 完工啟用
- 抬車搶救騎士 16人力扛20分鐘
- 2萬隻魚、龍蝦、海星暴斃… 死亡生物遍布海灘
- MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
- 酸痛新療法「捲大人」 裹成木乃伊
- 蔡英文談兩岸 「善意不變，也不屈服於壓力」
- 自由廣場》一中只有被婊的份
- 機捷特色站區裝置有亮點…A1站風動，A21站桐花
- 巨乳雙胞胎共享男友想婚 嬌喊：他有雙倍精力
- 美日資歷3投手 富邦東山再起?
- 《潛進太魯閣》 國家公園繪本呈現
- 食光走廊 包子、饅頭、花捲、豆沙包……
- 富邦聘郭泰源擔任顧問 跨年後談陳金鋒
- 犬貓安養照護 北市搶先上路
- 吳煥然舞藝高 拾穗計畫入清大
- 趁女友住院 逼她女兒打手槍
- 台股封關// 政院送8紅包 被譏馬政府翻版
- 迎新年》迪化運動公園 變藝術樂園
- 台北》繳水費停車費 手機一指搞定
- 加蓋25年後 雲林溪掀蓋工程動土
- 不只大路》竹市路平計畫 決心深入巷弄
- 日職》日本媒體驚爆 陽岱鋼險無緣當巨人
- 環署助去化垃圾 籲做好廚餘回收
- 發哥慶生愛妻 陳薈蓮感性發言：下輩子再當他老婆
- 荖葉園黑網垃圾 回收再延3個月
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 視導陸軍六○一旅 蔡：肯定國軍捍衛國家能力
- 台糖重劃區修路 未公告未交管
- 反恐攻 時報廣場跨年 65垃圾車待命
- 七股六孔管理站 送別今年最後一道夕陽
- 葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保
- 追緝俄駭客 美祭億元天價賞金
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Minister ‘optimistic’ after airport MRT line review
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：談總統府春聯賀詞 文學館長：肯定重視台灣文學
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分