元旦連假首日 國道桃竹南下部分路段龜速
2016-12-31 09:18
元旦連假天氣狀況良好，國道在上午8點已出現車潮。圖為示意圖。（資料照，記者黃志源攝）
〔即時新聞／綜合報導〕今日為元旦假期第一天，上午8點國道車潮已開始湧現，根據高公局即時路況資訊，國道1號南下湖口路段最為壅塞，時速在40公里以下。
此外，國1林口至桃園、國3大溪至龍潭路段，也都不到40公里。國道5號南下坪林行控中心到頭城，車流量也很大，時速約60公里。
高公局預估，今日上午國1南下楊梅-新竹系統、三義-豐原、彰化-埔鹽系統、北上台南-永康、東湖-大華系統、國3南下新台五路-南港系統、土城-關西、寶山-茄苳、烏日-霧峰系統、北上新店-南港系統、國5南下南港系統-坪林等路段將會有較多車潮。
今天國道實施疏導措施包括，上午6點前暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統路段8折收費、7-12點國5南下高乘載管制、晚上6點前國1平鎮系統南下入口封閉。
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