北橫公路明池路段坍方 交通阻斷

2016-12-31 08:27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天清晨7點27分接獲公路總局獨立山工務段通報，指台7線（北橫公路）68.8公里明池山莊附近，有落石坍方，造成交通阻斷，已調派機械人員清理中。