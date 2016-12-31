台中最醜市旗想雪恥 徵稿遭「機器人」亂入
2016-12-31 08:59
台中市旗被網友評為「全台最醜市旗」。（圖取自台中好新旗網站）
〔即時新聞／綜合報導〕台中市旗被網友評為「全台最醜市旗」，市府為雪恥而徵選新市旗，沒想到800多件作品中，竟出現「機器人」照片，對此台中市新聞局長卓冠廷說，相信市民有能力選出最能代表台中的市旗。
本報報導，台中市旗從省轄市時期沿用至今，黃底紅字美感不足，台中市長林佳龍在臉書求救，並決定徵選新市旗。台中市新聞局指出，市旗徵件已於本月中旬截止，共有890件合乎參賽規格的投稿作品，採二階段網路投票，讓年滿16歲的市民透過i-Voting系統進行公投。
點進投票網頁可以看出，許多投稿者相當認真的設計作品，並附上作品理念，但也出現了BRT機器人照片這種意味不明的作品，或是「為了8萬塊」這樣直白的理念。
《蘋果日報》報導，台中市新聞局長卓冠廷表示，1000多件參賽作品淘汰規格不合者後，剩下800多件，相信市民有能力選出最具代表性的市旗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- （影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘
- 五月天下雨也復刻 伴石頭重現求婚曲
- 《潛進太魯閣》 國家公園繪本呈現
- 疑經商失敗 男車上燒炭亡
- 地表最強殺神回歸 基哥武力全開
- 歲末感恩 學子體驗飢餓 募禮物濟弱
- 員工當證人 女董休夫判無效
- 2萬隻魚、龍蝦、海星暴斃… 死亡生物遍布海灘
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 交通罰鍰26億 柯批「只讓我民調更低」
- 台股封關// 政院送8紅包 被譏馬政府翻版
- 封涵洞堵改裝車 36名飆仔變俗仔
- 追緝俄駭客 美祭億元天價賞金
- 視導陸軍六○一旅 蔡：肯定國軍捍衛國家能力
- 宜市、羅東跨年晚會拚場 佛大迎曙光
- 營造社區關懷站 超商店長樂助人
- 日友台人士 發起支持「台灣」名義參加2020東奧
- 王菲開唱2100萬人搶看 竇靖童上台和音俏皮
- 煉乳沒放最上面！為1碗冰丟炸彈 莽男判刑15年
- 大樂透頭彩摃龜
- 日職》簽大約不馬虎 陽岱鋼明年提早進巨人球場
- 頭一遭！府春聯賀詞 引用台灣文學
- 湧泉洗衣紀錄片 宜蘭國小奪4大獎
- 悍將基地 林哲瑄實境秀
- 中國股東阻礦源 嘉泥斷腕解散
- 國際廣場大樓施工 碎石掉落砸車
- 菲防長：美菲海軍聯合軍演可能避開南海
- 由金曲大師的他操刀！ 元旦升旗國歌變得很時尚
- 送舊看夕陽 跨年不放煙火
- 不只大路》竹市路平計畫 決心深入巷弄
- 食物銀行大平台 全國聯合會成立
- 火災搶救損傷財物 可申請補償
- 兩老鳥鎮煞 達欣總算回魂
- 雙性人獲官方認證 紐約領先全美
- 挺羅興亞 12和平獎得主批翁山蘇姬
- 自由廣場》一中只有被婊的份
- 年畫紅包袋 學童創意飄年味
- 搶畫強推越勞 致重傷賠160萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中最醜市旗想雪恥 徵稿遭「機器人」亂入
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分