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台中最醜市旗想雪恥 徵稿遭「機器人」亂入

台中市旗被網友評為「全台最醜市旗」。（圖取自台中好新旗網站）

2016-12-31  08:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中市旗被網友評為「全台最醜市旗」，市府為雪恥而徵選新市旗，沒想到800多件作品中，竟出現「機器人」照片，對此台中市新聞局長卓冠廷說，相信市民有能力選出最能代表台中的市旗。

本報報導，台中市旗從省轄市時期沿用至今，黃底紅字美感不足，台中市長林佳龍在臉書求救，並決定徵選新市旗。台中市新聞局指出，市旗徵件已於本月中旬截止，共有890件合乎參賽規格的投稿作品，採二階段網路投票，讓年滿16歲的市民透過i-Voting系統進行公投。

點進投票網頁可以看出，許多投稿者相當認真的設計作品，並附上作品理念，但也出現了BRT機器人照片這種意味不明的作品，或是「為了8萬塊」這樣直白的理念。

《蘋果日報》報導，台中市新聞局長卓冠廷表示，1000多件參賽作品淘汰規格不合者後，剩下800多件，相信市民有能力選出最具代表性的市旗。

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  • 投票網頁。（圖取自台中好新旗網站）

    投票網頁。（圖取自台中好新旗網站）

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