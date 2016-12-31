女性高潮與高富帥有關？ 別擔心還可用這招
2016-12-31 13:21
研究指出男性的收入、外表、幽默感，會影響女伴的性高潮狀況。（情境照）
〔即時新聞／綜合報導〕美國近日發表一篇「殘酷」的研究，指出男性的收入、外表、幽默感，會影響女伴的性高潮狀況。
英國《每日星報》報導，美國奧巴尼大學（University of Albany）調查年輕異性戀女性的性生活狀況，包括她們性高潮的頻率和強度，並比對他們伴侶的特質，如收入、身材、外表、性格和幽默感。結果發現，女性的性高潮狀況與男伴的收入、自信和吸引力有關。
報導指出，研究人員認為該研究結果與生物演化有關，女性之所以較享受與高富帥男子的性愛，是因為選擇一個好伴侶，有較高的機率生下優秀的寶寶。
報導指出，雖然研究結果是如此殘酷，但非高富帥男子也別過度悲觀，因為近日發表在《演化心理學》期刊（Journal of Evolutionary Psychology）的研究顯示，女性在選擇男伴時，性格重於外表。無私、體貼會提升男性對女性的吸引力。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 總統府賀歲春聯有錯誤？台灣文學館長PO文這麼說...
- 台中最醜市旗想雪恥 徵稿遭「機器人」亂入
- 青菜底加啦！新店花市大手筆贈弱勢拚行銷
- 長者玩桌遊鬥智 中午提前跨年狂歡
- 北市環局動員2千人備戰跨年 籲帶環保杯 垃圾不落地
網友回應
熱門新聞
- MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 大法官︰徵地做美河市聯開違憲
- 登革熱防疫見效 衛局︰要看3年
- 市長民調低有好處？ 他賭柯Ｐ絕對會連任成功！
- 40種小金門潮間帶生物 台灣沒記錄
- 中梵頻對話 陳建仁強調：台梵邦交維持著穩定發展
- 南投市天空之橋 過年前完成整修
- 2017年公告現值 北北桃首跌 澎竹縣漲最多
- （圖多）蔡阿嘎老婆「二伯」終於露臉 絕美婚紗曝光！
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 跨年交管 北捷教戰「三線離場」
- 歲末迎新年 家具特賣品味不折扣
- 營造社區關懷站 超商店長樂助人
- 在中&晟敏退伍 爆TWICE軍中最夯
- 新港漁船爆炸 中油説明非因加油引起
- 雙性人獲官方認證 紐約領先全美
- 福隆迎曙光 千人敲鐘搶先「鷄」
- 福隆迎曙光 熱鬧三部曲搶先「鷄」
- 五月天下雨也復刻 伴石頭重現求婚曲
- 灰熊大草原 大選後持續竊密
- 談核災區食品進口 蔡英文：無既定時間 望各界理性討論
- 五月天唱到超時多付31.5萬 今晚直播跨年倒數
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Minister ‘optimistic’ after airport MRT line review
- 生技發展 增訂利益迴避條款
- 小愛明台北披嫁紗 江宏傑の主場秀
- 富邦聘郭泰源擔任顧問 跨年後談陳金鋒
- 網傳中國55人封殺名單 總統府：未獲證實
- 生活可樂罐 什麼記……
- 酒後勸架反被K頭濺血 千億富少急送醫縫針
- 自由廣場》頂尖少弱勢 私校多寒門
- 全力拚經濟 蔡總統：明年最重要任務
- 「9年前就是個錯誤」 Henry深夜發求救文
- 發哥慶生愛妻 陳薈蓮感性發言：下輩子再當他老婆
- 精障男將女友推落山崖 吃完炸雞再投案
- 總統府年終記者會 陳建仁率先談年金改革
- 古坑鄉一人跌落萬年峽谷 消防人員搶救中
- 亞洲機器人大賽 金門勇奪4金1銀
- NBA》勇士最後一擊該給誰？鐵面人：杜蘭特
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女性高潮與高富帥有關？ 別擔心還可用這招
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分