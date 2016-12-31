女性高潮與高富帥有關？ 別擔心還可用這招

研究指出男性的收入、外表、幽默感，會影響女伴的性高潮狀況。（情境照）

2016-12-31 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日發表一篇「殘酷」的研究，指出男性的收入、外表、幽默感，會影響女伴的性高潮狀況。

英國《每日星報》報導，美國奧巴尼大學（University of Albany）調查年輕異性戀女性的性生活狀況，包括她們性高潮的頻率和強度，並比對他們伴侶的特質，如收入、身材、外表、性格和幽默感。結果發現，女性的性高潮狀況與男伴的收入、自信和吸引力有關。

報導指出，研究人員認為該研究結果與生物演化有關，女性之所以較享受與高富帥男子的性愛，是因為選擇一個好伴侶，有較高的機率生下優秀的寶寶。

報導指出，雖然研究結果是如此殘酷，但非高富帥男子也別過度悲觀，因為近日發表在《演化心理學》期刊（Journal of Evolutionary Psychology）的研究顯示，女性在選擇男伴時，性格重於外表。無私、體貼會提升男性對女性的吸引力。