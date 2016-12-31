暖心！阿里山迎曙光 喝杯熱薑茶再上路
2016-12-31 08:02
〔記者曾迺強／嘉義報導〕每年有上萬名遊客開車、騎車到阿里山國家森林遊樂區迎元旦曙光、聽日出音樂會，警方除規劃停車交管措施，還在沿線派出所提供熱茶讓遊客飲用，呼籲駕駛人休息一下再開車上路。
竹崎警分局與林務局嘉義林管處規劃自行開車的遊客，須把車子停泊在阿里山公路（台18線）89公里處三岔路口往塔塔加方向的臨時停車格，今（31）日下午1點至9點，以及106年1月1日凌晨3點至下午5點，有20人座中型巴士隨招隨停，免費接駁至園區大門，機車則不可入園，須停在遊樂區大門三岔路口外往嘉義市方向的路旁臨時停車位。
另為避免上、下山民眾因長途疲勞駕駛造成危險，中埔、竹崎警分局在台18線沿線的公田派出所（53公里）、樂野分駐所（63公里）及遊樂區出入口，提供熱薑茶給遊客飲用；中埔警分局另在公田所成立「警察行動休息補給站」，讓執勤員警用餐、休息。
公路總局第五區養護工程處阿里山工務段段長黃秋揚表示，阿里山公路中寮至龍美（46至52公里）及阿里山（81至82公里）等陡坡路段增闢的5處爬坡道，原預定農曆春節前完工，在工程人員趕工，提早於今天開放通行，呼籲遊覽車與慢速車駕駛多加利用，禮讓後方車輛。
遊樂區旅客服務中心今天延長服務時間至晚上9點，明天元旦提前於凌晨3時開放，提供旅遊諮詢、置放行李、哺、集乳等服務。#
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- （影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘
- 五月天下雨也復刻 伴石頭重現求婚曲
- 《潛進太魯閣》 國家公園繪本呈現
- 疑經商失敗 男車上燒炭亡
- 地表最強殺神回歸 基哥武力全開
- 歲末感恩 學子體驗飢餓 募禮物濟弱
- 員工當證人 女董休夫判無效
- 2萬隻魚、龍蝦、海星暴斃… 死亡生物遍布海灘
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 交通罰鍰26億 柯批「只讓我民調更低」
- 台股封關// 政院送8紅包 被譏馬政府翻版
- 封涵洞堵改裝車 36名飆仔變俗仔
- 追緝俄駭客 美祭億元天價賞金
- 視導陸軍六○一旅 蔡：肯定國軍捍衛國家能力
- 宜市、羅東跨年晚會拚場 佛大迎曙光
- 營造社區關懷站 超商店長樂助人
- 日友台人士 發起支持「台灣」名義參加2020東奧
- 王菲開唱2100萬人搶看 竇靖童上台和音俏皮
- 煉乳沒放最上面！為1碗冰丟炸彈 莽男判刑15年
- 大樂透頭彩摃龜
- 日職》簽大約不馬虎 陽岱鋼明年提早進巨人球場
- 頭一遭！府春聯賀詞 引用台灣文學
- 湧泉洗衣紀錄片 宜蘭國小奪4大獎
- 悍將基地 林哲瑄實境秀
- 中國股東阻礦源 嘉泥斷腕解散
- 國際廣場大樓施工 碎石掉落砸車
- 菲防長：美菲海軍聯合軍演可能避開南海
- 由金曲大師的他操刀！ 元旦升旗國歌變得很時尚
- 送舊看夕陽 跨年不放煙火
- 不只大路》竹市路平計畫 決心深入巷弄
- 食物銀行大平台 全國聯合會成立
- 火災搶救損傷財物 可申請補償
- 兩老鳥鎮煞 達欣總算回魂
- 雙性人獲官方認證 紐約領先全美
- 挺羅興亞 12和平獎得主批翁山蘇姬
- 自由廣場》一中只有被婊的份
- 年畫紅包袋 學童創意飄年味
- 搶畫強推越勞 致重傷賠160萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：暖心！阿里山迎曙光 喝杯熱薑茶再上路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分