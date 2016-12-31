暖心！阿里山迎曙光 喝杯熱薑茶再上路

2016-12-31 08:02

〔記者曾迺強／嘉義報導〕每年有上萬名遊客開車、騎車到阿里山國家森林遊樂區迎元旦曙光、聽日出音樂會，警方除規劃停車交管措施，還在沿線派出所提供熱茶讓遊客飲用，呼籲駕駛人休息一下再開車上路。

竹崎警分局與林務局嘉義林管處規劃自行開車的遊客，須把車子停泊在阿里山公路（台18線）89公里處三岔路口往塔塔加方向的臨時停車格，今（31）日下午1點至9點，以及106年1月1日凌晨3點至下午5點，有20人座中型巴士隨招隨停，免費接駁至園區大門，機車則不可入園，須停在遊樂區大門三岔路口外往嘉義市方向的路旁臨時停車位。

另為避免上、下山民眾因長途疲勞駕駛造成危險，中埔、竹崎警分局在台18線沿線的公田派出所（53公里）、樂野分駐所（63公里）及遊樂區出入口，提供熱薑茶給遊客飲用；中埔警分局另在公田所成立「警察行動休息補給站」，讓執勤員警用餐、休息。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段段長黃秋揚表示，阿里山公路中寮至龍美（46至52公里）及阿里山（81至82公里）等陡坡路段增闢的5處爬坡道，原預定農曆春節前完工，在工程人員趕工，提早於今天開放通行，呼籲遊覽車與慢速車駕駛多加利用，禮讓後方車輛。

遊樂區旅客服務中心今天延長服務時間至晚上9點，明天元旦提前於凌晨3時開放，提供旅遊諮詢、置放行李、哺、集乳等服務。#