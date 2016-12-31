| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

暖心！阿里山迎曙光 喝杯熱薑茶再上路

2016-12-31  08:02

〔記者曾迺強／嘉義報導〕每年有上萬名遊客開車、騎車到阿里山國家森林遊樂區迎元旦曙光、聽日出音樂會，警方除規劃停車交管措施，還在沿線派出所提供熱茶讓遊客飲用，呼籲駕駛人休息一下再開車上路。

竹崎警分局與林務局嘉義林管處規劃自行開車的遊客，須把車子停泊在阿里山公路（台18線）89公里處三岔路口往塔塔加方向的臨時停車格，今（31）日下午1點至9點，以及106年1月1日凌晨3點至下午5點，有20人座中型巴士隨招隨停，免費接駁至園區大門，機車則不可入園，須停在遊樂區大門三岔路口外往嘉義市方向的路旁臨時停車位。

另為避免上、下山民眾因長途疲勞駕駛造成危險，中埔、竹崎警分局在台18線沿線的公田派出所（53公里）、樂野分駐所（63公里）及遊樂區出入口，提供熱薑茶給遊客飲用；中埔警分局另在公田所成立「警察行動休息補給站」，讓執勤員警用餐、休息。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段段長黃秋揚表示，阿里山公路中寮至龍美（46至52公里）及阿里山（81至82公里）等陡坡路段增闢的5處爬坡道，原預定農曆春節前完工，在工程人員趕工，提早於今天開放通行，呼籲遊覽車與慢速車駕駛多加利用，禮讓後方車輛。

遊樂區旅客服務中心今天延長服務時間至晚上9點，明天元旦提前於凌晨3時開放，提供旅遊諮詢、置放行李、哺、集乳等服務。#

廣告
  • 中埔警分局在公田派出所提供熱茶、薑茶讓遊客飲用。（中埔警分局提供）

    中埔警分局在公田派出所提供熱茶、薑茶讓遊客飲用。（中埔警分局提供）

  • 警方呼籲駕駛人喝熱茶休息一下，再開車上路。（竹崎警分局提供）

    警方呼籲駕駛人喝熱茶休息一下，再開車上路。（竹崎警分局提供）

  • 阿里山公路新增設5處的爬坡道，今天提前開放通行。（阿里山工務段提供）

    阿里山公路新增設5處的爬坡道，今天提前開放通行。（阿里山工務段提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元旦 曙光 阿里山
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：暖心！阿里山迎曙光 喝杯熱薑茶再上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.