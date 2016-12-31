西部晴朗、東部短暫雨 跨年夜有涼意！
2016-12-31 06:35
中央氣象局指出，今天（31日）氣溫回升，天氣方面，西半部為多雲到晴，迎風面則有局部短暫雨。（資料照，記者佟振國攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（31日）氣溫回升，全台各地跨年夜氣溫約19至21度，天氣方面，西半部為多雲到晴，迎風面則有局部短暫雨。
氣象局表示，今天清晨低溫普遍在16至19度，高溫則比昨天多2至4度，預估北部及東半部大約23至25度，而中南部則在27度左右，跨年夜各地大多在19至21度附近，氣溫偏涼，中部以北空曠地區約18度左右，元旦清晨氣溫則會再略降1度。
天氣方面，西半部地區為多雲到晴的天氣，迎風面的基隆北海岸、大台北東側及宜、花、東地區雲量偏多，有局部短暫雨，尤其在東北部地區會有局部較大雨勢。
氣象局預估，未來一週（1月1日至6日）台灣附近大致是東北風到偏東風的環境，西半部地區大多可以維持多雲到晴的天氣，但迎風面的東半部區雲量仍偏多，還是會有些局部短暫雨的現象。
氣溫方面，高溫普遍在26至28度，宜、花一帶大約在24、25度附近，而夜間到清晨的低溫則大多在18至21度。
空氣品質方面，今天金門、雲嘉南及高屏地區AQI為對敏感族群不健康等級。其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|16 ~ 22
|18 ~ 25
|19 ~ 26
|17 ~ 23
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）
今天金門、雲嘉南及高屏地區AQI為對敏感族群不健康等級。其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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