總統府賀歲春聯有錯誤？台灣文學館長PO文這麼說...
總統府昨公布春聯、紅包袋樣式。（記者蘇芳禾攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接雞年新年，總統府印製賀歲春聯及紅包袋，公布春聯賀詞「自自冉冉 歡喜新春」，靈感來自於台灣新文學之父賴和於1915年所創作的漢詩〈乙卯元旦書懷〉。不過，台灣文學館長廖振富昨日在臉書PO文「糾正」，原文應是「自自由由」。
前館長鄭邦鎮留言：「這又不是飛彈誤射，無可挽回。我覺得不救不行，何況還有 22小時才2017年!這份賀詞會在全國存在一年，值得發言人漏夜更正，再由小英總統在跨年晚會上，親自正式宣讀正確而出處珍貴的賀詞，就是最圓滿的結局跟祝福了啊。」
廖振富指出，「自自冉冉、歡喜新春」這八個字，上下兩句並不相對稱，不是「春聯」，只能稱為新年的兩句吉祥話， 對聯的上下句必須「兩兩對仗，平仄相反」。
廖振富表示，賴和原詩的這兩句：「自自冉冉幸福身，歡歡喜喜過新春」，原文可能是「自自由由」誤寫成「自自冉冉」，因為「自自冉冉」是前所未見且語意不通的詞，若是「自自由由」與「歡歡喜喜」則非常順暢，且兩兩相對，不但語意清楚，平仄也恰好相反，合乎格律。根據古典詩「律詩」的格律要求，上下句的相同位置的字，平仄必須相反，此處「冉冉」是仄聲字，格律不對，如果是「由由」則是平聲，平仄就沒有問題。
至於「冉冉」的意思，有柔弱下垂的樣子、行進的樣子、歲月流逝的樣子、逐漸緩慢的樣子，如「國旗冉冉上升」，但「冉冉」本身並不能解釋「上升」。
廖振富和詩人吳東晟共同考證版本，賴和原詩如下：「自自由由幸福身，歡歡喜喜過新春。平生得意知何事，一世無憂能幾人。閒陋幸無名士氣，癡獃還有少兒真。近來一事堪誇說，曾許無邪乙女親。」
廖振富表示，賴和在日治時期台灣文學史上具有開創性定位，非常有人道精神，總統府藉這次機會讓大家認識台灣文學與台灣作家，用意極為良善，很可惜可能犯了錯誤，也可能產生誤導。
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- 頭一遭！府春聯賀詞 引用台灣文學
標題：總統府賀歲春聯有錯誤？台灣文學館長PO文這麼說...
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