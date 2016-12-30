5櫻花妹手拿肉包合照 選最右邊的是「處男」？
2016-12-30 23:59
〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在日本論壇上發文表示，在5名櫻花妹手持肉包的合照中，其中一位女生是「處男最愛」，引起眾多網友討論。
有網友在日本論壇《2CH》發文說：「聽說只要是處男都會選最右邊第一位女生」，並附上一張5名櫻花妹疑似坐在火車內，手裡拿著大肉包的合照，女生從最左邊依序往右看，外表分別是開郎型、艷麗型、清純型、氣質型及可愛型的女生，立即引起網友熱議。
有網友先承認自己就是處男，並表示左2的櫻花妹「最卡哇伊～」；部份網友則說，「要看到身材才能決定」；也有網友認為，其實只要個性好，什麼都好。
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