戰地生態豐富 金門潮間帶生物群相美不勝收
尋找潮間帶的小生物已成了小金門這支調查團隊每天固定的行程。（記者吳正庭攝）
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣戰地史蹟學會今天公布「烈嶼地區潮間帶生物多樣性調查」報告，意外發現，海岸線20幾公里的小金門，至少記錄到286種潮間帶生物，其中近40種在台灣從未有任何正式記錄，見證小金門豐富的潮間的生物群相，具有探索觀光永續資源的實力。
金門過去曾「委外」進行烈嶼鄉（小金門）潮間帶生物調查，這次調查案由金門國家公園管理處委託，首次由在地文史工作者執行，希望更精準掌握潮間帶的變化、更貼近現況。
調查計畫主持人洪清漳指出，調查團隊在1年的時間裡，以烈嶼全區海岸為基地，設置15個調查點，不分晨昏，利用每天退潮，深入泥濘不堪的灘地與崎嶇難行的礁岩區拍照、記錄。
洪清漳說，調查期間，走遍小金門海岸線，好幾次遇上有劇毒的藍紋章魚，還多次發現裸露出土的地雷、未爆彈，所幸都化險為夷；「還好有不少媽媽團參加」，她們細心、眼力好，不然很難看到如附在珊瑚上、只有米粒大小的「海兔螺」之類的細小生物。
洪清漳說，金管處原僅要求拍到150種潮間帶生物的照片，沒想到小金門潮間帶豐富，調查團隊1年裡記錄到286種，其中有近40種在台灣沒有記錄，還有數種海蛞蝓、海蝸牛甚至在兩岸學界都查詢不到中文命名，只能根據英文學名查看外國文獻與相關照片資料。
洪清漳指出，調查結果顯示，此次在小金門發現的潮間帶種類數量，高於以往所有的調查報告，反映出金門過去投入生物物種調查的貧乏，也忽略小金門蘊藏於潮間帶資源的厚度，也許過去的軍事管制，金門還有更多的戰地生態有待發現。
金門縣戰地史蹟學會將1年來，在小金門潮間帶拍攝到難得一見的海中生物照片，即日起在古寧頭戰史館展至明年2月底。
洪清漳在小金門紀錄到的潮間帶生物「Flabellina pellucida」，一時間還找不到中文名稱。（金門縣戰地史蹟學會提供）
洪清漳還未找到「Flabellina sp」的中文名稱。（金門縣戰地史蹟學會提供）
名很符實的「披髮異毛蟹」。（金門縣戰地史蹟學會提供）
顏色鮮艷的「深綠海天牛」。（金門縣戰地史蹟學會提供）
洪清漳對於拍攝到的潮間帶生物，每一張都有說不完的生態教育。（記者吳正庭攝）
洪清漳（左1）與他的調查團隊常穿梭在礁岩區裡尋寶。（記者吳正庭攝）
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