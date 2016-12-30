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避開「濃煙搖滾區」 101煙火秀最佳賞點在這裡...

2016-12-30  22:37

〔記者吳政峰／綜合報導〕2017年即將來到，大台北地區最熱門的跨年景點，就屬台北101大樓的煙火秀，而根據中央氣象局預測，今年跨年夜到明年元旦凌晨，台北以偏東風機率最大，民眾可先至101東側卡位，或可取得最佳賞點。

台灣颱風論壇總監賴重祐表示，當天煙火造成的濃煙，可能因吹東風而往「西飄」，換言之，站在101西側，即所謂的「濃煙搖滾區」，包含國父紀念館、大安森林公園、信義路、仁愛路、台北科技大學，都不一定能清楚飽覽整場煙火秀。

賴重祐以自身的經驗，建議民眾可往象山、松智路、松山文創園區、內湖移動，除了地理位置佳，適合肉眼觀賞，也是拍照好景點。

根據中央氣象局資料，跨年夜台北天空多雲時陰，降雨機率20%，溫度介於20度到22度之間，略帶涼意，外出民眾應備件外套保暖。

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  • 跨年夜觀賞101煙火的建議位置。（記者吳政峰翻攝自台灣颱風論壇）

    跨年夜觀賞101煙火的建議位置。（記者吳政峰翻攝自台灣颱風論壇）

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