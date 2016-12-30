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迎2017 嘉市跨年前夜祭先登場

2016-12-30  22:03

〔記者王善嬿／嘉市報導〕2016年倒數計時，嘉義市首創於今天、明天，在建國二村（原台灣燈會場地）連續舉辦「全嘉藝起來」跨年前夜祭跟跨年晚會活動，今天晚上6點半起，由「嘉義市青少年國樂團」率先開場，接著「築夢者」、「嘉義陶笛樂團」、「如婷舞蹈團」、「義興閣掌中劇團」等，輪番帶來音樂、舞蹈跟布袋戲搖滾音樂劇，帶動現場氣氛，知名歌手沈文程約8點半登場，演唱膾炙人口的「來去後山」、「五月十一彼下埔」等歌曲，全場觀眾跟著沈的歌聲搖擺。

嘉義市文化局表示，除跨年前夜祭，明天晚間7點登場的跨年晚會星光熠熠，除有食尚玩家主持人黃鐙輝及Albee主持，包括「滅火器樂團」、「旺福樂團」、「宇宙人樂團」、藝人許哲珮、陳建瑋、符瓊音，最後由宅男殺手李毓芬陪民眾倒數、迎接2017年，表演活動將連續5個半小時不間斷。

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  • 嘉義市今天跨年前夜祭登場，義興閣掌中劇團等表演團體輪番上陣、炒熱氣氛，提前為迎接2017年暖身。（記者王善嬿攝）

    嘉義市今天跨年前夜祭登場，義興閣掌中劇團等表演團體輪番上陣、炒熱氣氛，提前為迎接2017年暖身。（記者王善嬿攝）

  • 沈文程今晚現身嘉義市跨年前夜祭，帶來「來去後山」等多首膾炙人口歌曲。（記者王善嬿攝）

    沈文程今晚現身嘉義市跨年前夜祭，帶來「來去後山」等多首膾炙人口歌曲。（記者王善嬿攝）

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標題：迎2017 嘉市跨年前夜祭先登場


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