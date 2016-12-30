重視偵辦科技犯罪 南市刑大科偵隊今揭牌成立
2016-12-30 23:07
南市科偵隊偵查員陳虹蓉展示辦案專業。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕台南市刑警大隊科技犯罪偵查隊下午由市長賴清德和市警局長黃宗仁主持揭牌成立，因科技犯案推陳出新，警方用科學辦案才能制衡，南市刑大科偵隊的辦案設備超過400萬元。
賴清德今主持科偵隊成立，對於南市三分局迅速在3小時偵破套頭女屍命案，頒發破案獎金給破案有功的第三分局分局長戴崇贒、偵查隊長蔡宗憲等人，賴說，破案是對被害人和家屬一個交代和安慰，破案也才能給市民對治安的信心。
現在利用網路科技犯罪的件數急遽增加，而偵查難度日益提升。黃宗仁說，市警局集結電腦資訊、數據運算管理及網路科技犯罪偵查等11名專業人才外，更增購電腦、遠端監控器、數位式音訊探測器和行動裝置資料取證設備等偵查器材，加強偵辦科技犯罪。
南市刑大大隊長黃建榮說，未來將建置「大數據分析治安情資整合平台」，整合犯罪資料進行關聯分析，可增加破案契機。
首任台南市刑大科偵隊隊長是尤開欽，隊員高手如雲，二線一星的偵查員陳虹蓉還是警大刑事警察研究所碩士。
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