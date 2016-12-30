張惠博接嘉市副市長？涂醒哲：明年元月3日說明
2016-12-30 21:58
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市副市長侯崇文明年元月4日，自台北大學借調2年期滿，接任人選眾說紛紜，今傳出前彰化師範大學校長張惠博出線，市長涂醒哲晚間未正面回應，只說元月3日上午將開記者會對外說明，屆時會提供副市長人選的完整資料。
侯崇文揮別涂市府團隊，明年期滿後返校任教，接棒人選據了解是「嘉義高中畢業的國立大學校長」，張惠博曾任彰師大校長，也是嘉義高中（前身為省立嘉義中學）校友，為美國奧勒岡州立大學哲學博士，學經歷與前述條件吻合，不過該說法未獲市府相關人士證實。
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