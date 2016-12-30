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釋字743號出爐 捷運局：不影響目前建設開發作業

針對北市美河市聯開案，今日經司法院大法官會議做成743號解釋。（資料照，記者翁聿煌攝）

2016-12-30  21:49

〔記者陳紜甄／台北報導〕針對北市美河市聯開案，今日經司法院大法官會議做成743號解釋，主管機關因公用或公益的目的徵收人民財產權，再將該財產權轉移為第三人所有，有圖利第三人之疑慮。因此，依據大眾捷運法第6條徵收的土地，應有法律明確規定可移轉給第三人所有，主管機關才能動用，保障人民財產權利。

捷運局於77年開始推動捷運工程，並導入「聯合開發」制度，除徵收地主土地外，地主可有其他選擇參與公共工程。捷運工程局表示，建設初期，捷運工程局考量工程進度與維護地主權益，報請行政院同意後，以雙軌併行辦理徵收及聯合開發。依據當時大眾捷運法及土地開發辦法辦理也無爭議，且台北高等行政法院99年訴字第1587號判決，亦認為沒有違法。另外，交通部、法務部也表示，此作法沒有疑義。

針對大法官釋字743號解釋，捷運局正了解全文意涵。不過，捷運局強調，後續聯合開發案的用地取得，均依照都市計畫說明書內的開發內容與規定，並經都市計畫案核定後辦理用地協議，協議不成才依大眾捷運法第7條規定辦理徵收。因此，大法官釋字743號解釋，不影響目前捷運建設與開發作業。

捷運工程局主秘王偉表示，因監察院有疑義，因此移請大法官統一解釋。未來捷運局會與交通部協議，針對大法官解釋有疑慮的部分，修改大眾捷運法，制定更周延的法律。另外，大法官釋字743號解釋出爐，美和市地主也可提起非常上訴或再審。

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