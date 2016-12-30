「形象應純潔」 同志被迫辭世界展望會董事

2016-12-30 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕出櫃男同志基督徒、政治大學社會工作研究所所長王增勇爆料，他在2008年受聘為台灣世界展望會董事，卻在當年9月就因為同志身份被董事會要求請辭，理由是董事對外代表世展會，服務孩子「應該保持純潔的形象」。

台灣世界展望會昨日發新聞稿，針對資助反同團體、不任用同志等傳聞予以澄清，強調「尊重每一個人擁有幸福的權益」。王增勇今（30）日在部落格撰文表示，台灣世展會否認歧視同志，「這是個謊言」，他自己就因為同志身分被迫辭去世展會董事。

王增勇表示，他2008年聘為台灣世展會董事，9月就被董事會要求辭職，理由是董事對外代表世展會，服務孩子應該保持純潔的形象，希望他能以模糊的理由請辭，不要留下任何紀錄。王增勇說，雖然他被告知很多理由，但他知道被要求辭職「就是因為同志身份」，這是他生平第一次因為同志身份而遭受歧視。

王增勇說，他當時同意辭職，但也寫了一封近三千字的辭職信，告訴世展會這是歧視同志；他因為不想傷害世展會一直沒有公開此事，直到最近看到世展會的新聞稿，他知道8年過去了，世展會仍沒有面對自己對同志的歧視；如果不揭穿他們的謊言，他不會是最後一個因為同志身份被歧視的人。