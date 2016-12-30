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驚！日系雜貨PLAZA TOKYO將撤出台灣

2016-12-30  21:02

〔記者凃盈如／台北報導〕日系雜貨品牌PLAZA TOKYO驚傳要撤出台灣！此為PLAZA TOKYO此為第二次撤出台灣，PLAZA在2007年曾由統一集團引進，2009年因雙方對部分經營策略未達共識而退出台灣市場，然而PLAZA日本總公司與大丸百貨合資拓海外店，PLAZA在2013年又重返台灣，命名為PLAZA TOKYO，至今於全台有9個店點，含ATT、微風本館、微風南京、微風信義、中和環球、林口三井、美麗華、漢神巨蛋門市以及漢神百貨門市，主要販售食品、生雜、美妝、衣料四大類商品為主。

微風表示，PLAZA TOKYO已告知將營業至4月底為止，也已通知各個櫃點，但其實PLAZA TOKYO在微風營業狀況不錯，人潮多，尤其在微風廣場櫃點設與國賓影城同一樓層，許多人看電影前會先去買點吃的；微風信義的櫃點，更因位於連通道，消費者眾多。微風在收到消息後，已針對3個櫃點著手招商。至於擁有42坪PLAZA TOKYO的美麗華則提到，總公司曾在1～2個月前告知因為展店效果、業績不佳，將撤出台灣，但時間會依各店合約決定。PLAZA TOKYO與美麗華原合約到明年8月底止，美麗華表示，若在這期間找尋到不錯的廠商，且PLAZA TOKYO也願提早離開，有可能提前結束營業。

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  • PLAZA TOKYO驚傳將撤出台灣，但官網目前仍在輪播017新年快樂圖片，未見公告消息。（翻攝自PLAZA TOKYO官網）

    PLAZA TOKYO驚傳將撤出台灣，但官網目前仍在輪播017新年快樂圖片，未見公告消息。（翻攝自PLAZA TOKYO官網）

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