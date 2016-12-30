國假上班未「確明」補休日 基隆醫院行政訴訟遭駁回
2016-12-30 21:06
〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆市社會處勞資關係科去年勞檢衛福部基隆醫院（部基），發現部分護士在國定假日春節上班，院方卻未與他們「確明」何時補休，違反勞動基準法，開罰10萬元；部基不服，認為有給加班費，且護士可擇日休息，據此向基隆地院提起行政訴訟；法官指出，醫院未先與勞方協調，且提不出護士補休的證據，駁回其訴。
勞檢員去年接獲檢舉，指部基護士春節值班，院方卻未依法給加班費或補假；經查，院方雖有給「超時」加班費，但並非除夕至初三的加班費，且未事先與護士協商何時補假，明顯違法，開罰10萬元。
部基不滿，提出訴訟，稱前年底已向勞方說明春節正常班、輪班方式，同意者才上班，視同協商完成。
部基指出，去年2月（春節當月），公務員上班日15天，以每天8小時計算，該月上班總時數為120小時，若護士當月上班總時數超過120小時，均發給加班費，否認違法。
部基又表示，國定假日上班的護士，法律並沒規定一定要補休，護士可自由選擇補休或領加班費。
法官指出，部基依法須跟護士「協商」，取得國假上班的意願，並應事先「確明」補休日，而非僅向護士「說明」應輪班。
法官表示，護士若同意於國假值勤，卻未補休，醫院應給予「當日」加班費，即1日薪資，而非超過「當月」總工時才給加班費。
法官認為部基陷入謬誤，搞不清為何付了加班費還被罰，又提不出護士補休的事證，因此駁回告訴，仍可上訴。
基隆醫院回應，一切依法行事，僅因內部作業與勞檢員的稽核表不同，誤引發爭端，護士權益並無受損，甚至比公家機關還好，強調「一定會上訴」。
勞資關係科長陳志源解釋，資方若要求勞方在國假上班，必須先取得勞工同意，並預先訂好補休日；若勞工事後不想補休，只要在下月發薪日前，改選加班費即可。
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