機場捷運通車初期 日運量預估5萬人次

機場捷運在通車之後，預估初期的日運量約在5萬人次以上。（資料照，記者謝武雄攝）

2016-12-30 21:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕機場捷運從規劃設計至今已過了20年，若從政府核定興建到現在也有12年的時光，現在通車終於露出曙光。交通部長賀陳旦表示，機場捷運沿線生活的上百萬人已經等待超過10年時間，目前預期於過年前發出營運許可，公文若發的早，過年期間就有機會能夠試營運，但若要考慮周詳，試營運期間可能就會落在過年後。

機場捷運履勘完成後，履勘副召集人藍武王表示，機場捷運有別於過去國內各項捷運履勘，它是將機場國門延伸到台北車站；旅客方面除通勤族，最重要就是出、返國遊客，所以這次履勘是基於兩種顧客概念去檢視。營運方面出遊旅客主要是要看如何讓行李跟主人搭同一部飛機到世界各地；通勤部分看每個站指示標誌，出站後停車轉乘的部分，標示不足都列入營運前應改善事項。

桃園捷運公司總經理陳凱凌表示，雖然要改善的問題都不算大但細項很多，桃捷公司自己還有規劃要將列車上用不到的杯架設計去除，再拆掉直達車幾個座位增加行李放置空間；因為只有出國有預辦登機服務，旅客回國一定是拖著大包小包搭車。但對於營運前應改善事項需要多久的時間改善，陳凱凌說沒有辦法預估，因為現在列車還是在路線上跑，一些東西都要等到收班後才能去改善。

通車後旅運量預估部分，桃園捷運公司總經理陳凱凌表示，雖然規劃時預估每日能有超過8萬人次，但多數捷運剛通車時，實際運量都只有預估運量的30%至40%；像是木柵線剛通車時日運量才3至4萬人次，高雄捷運第一年平均日運量也只有9萬。但對於機場捷運運量不那麼悲觀，因為現在有月票、雙月票的票價優惠，加上雙北與桃園居住人數與通勤需求量都大，預估通車初期日運量會在5萬人次以上。