北巿衛生局抽檢營養午餐 2校水果農藥超標

北市景美國小營養午餐柳丁遭驗出零容忍農藥達特南，如誤食會造成皮膚、眼睛紅腫。（北市衛生局提供）

2016-12-30 20:46

〔記者張凱翔／台北報導〕北市衛生局今晚公布2016下半年抽驗學校廚房及外定餐盒食材結果，共抽驗了70件餐盒、62件蔬果、39件肉品、3件麵製品、5件豆製品等共179件產品，72個供餐單位包含學校和廠商受檢，台北市立文山特殊教育學校委外供應的百香果、台北市立景美國小委外供應的柳丁，被驗出農藥超標。

北市文山特殊教育學校的百香果，是由「宮保王食品有限公司」供應，來源廠商為來自南投縣的「三重元祥行一市」，被驗出達滅芬、凡殺同2種農藥超標，凡殺同更超標12倍，北市衛生局食藥處技正李慧芝表示，目前已由南投縣衛生局令業者將百香果產品回收下架，是否有其他下游仍待與業者釐清。

北市景美國小的柳丁，是由「統鮮企業股份有限公司」供應，來源廠商為來自彰化縣的「彰化果菜市場-阮○隆」攤商，驗出零容忍農藥達特南0.02ppm，彰化縣衛生局已令業者回收下架相關產品，並請業者說明原因與釐清是否有其他下游。

衛生局表示，目前已通知學校和教育局將違規產品下架、不得販售，殘留農藥超標可依《食品衛生管理法》處6萬至2億元罰鍰。

衛生局表示，農藥達滅芬、凡殺同食入後可透過尿液、糞便即可排出不會殘留人體，達特南如果誤食或經皮膚吸收，會造成皮膚、眼睛紅腫，但毒性微弱；民眾在食用或烹調蔬果前，應先以水沖根部或果蒂處，再泡水20分鐘後再沖洗一遍，可清除殘餘農藥。