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廢棄物清理法通過修法 環團：祝大地母親新年快樂

2016-12-30  21:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於廢棄物清理法部份條文，今日立院修法通過，長年來努力不懈與台南社區大學追查揭露土地污染案的台南社大環境小組召集人黃煥彰，在臉書有感而發：「祝我們台灣共同的母親大地，新年快樂！這是2016最圓滿與最值得慶賀的訊息」，並感謝參與修法及表決立委，與環保團體共同努力。

黃煥彰表示，台南社大環境小組追爐碴、焚化爐底渣、石灰汙泥，10年來至少檢舉1百場污染，一直用不同的案例，不斷證明事業再利用的荒謬，從桃園到屏東，「還真是天涯海角」，見證一塊塊失去的魚塭與農地，看著無灌溉埤塘、水質水量保護區、野生動物保護區，在環污現場那種的「心痛與無奈、孤獨與蒼茫」，有誰能體會！

他強調，「法律禁漏」是解決問題的開始，「土安比食安更重要」，企業產生的廢棄物，現在以委託清理來逃避責任，修法後有連帶責任；未來轉爐石、爐渣、底渣、副產石灰等，一到農地與魚塭就可直接判讀為廢棄物，旗山埋中鋼轉爐石是最好的案例。

立院今日三讀修正通過「廢棄物清理法」部分條文，明訂未來各縣市焚化爐應優先處理所屬縣市的一般廢棄物，環保署在必要時得統一調度；另外經「中央主管機關認定」已無利用價值爐渣，納為廢棄物，任意棄置有害事業廢棄物、及未經許可擅自回填、堆置、掩埋廢棄物，提高刑罰與罰金。

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  • 廢清法部份條文修正通過，長年奮戰追查土地污染案的環保戰將黃煥彰在臉書PO文表達欣慰與感謝。（擷自臉書）

    廢清法部份條文修正通過，長年奮戰追查土地污染案的環保戰將黃煥彰在臉書PO文表達欣慰與感謝。（擷自臉書）

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