高雄監理所因應元旦連假 增2成公路客運運量
2016-12-30 20:27
高墾線元旦連假增加2成運量。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄監理所因應跨年及元旦連假，今啟動高屏地區疏運計畫，今年新增總統蔡英文古厝熱點，高墾線達270個班次，整體運量增加近2成，將視人車潮機動加班。
監理所協調高雄、屏東及台東地區的客運業者，今起至明年1月2日，啟動4天旅客疏運計畫，4條高墾線9117、9127、9188、9189從平日行駛230個班次，疏運期間增為270個班次，總共多了40個班次，提高運量比率近2成。
高雄區監理所表示，其中高墾線2條公路客運9188、9189，均從高鐵左營站出發，行駛台88線到墾丁，均增加20個班次，其中9189到墾丁小灣，增班比率近4成8，9188則到墾丁鵝鑾鼻，增班比率破3成。
值得一提的是，總統蔡英文自從上任後，老家楓港成為熱門景點，監理所規劃5條交通疏運路線，除了9188加開20班次外，另規劃9117高雄經台17線到墾丁、8205屏東東港到恆春、8239屏東內埔經潮州到恆春、1773高雄經屏東到恆春，總計147個班次。
另屏東熱門景點「山川琉璃吊橋」夯爆，監理所規劃8條路線，總共153個班次；另長途國道客運阿囉哈部分，台北至高雄原定每日70個班次，將加開12個班次，增加近2成運量。
監理所也協調業者推出台灣好行優惠套票，左營至墾丁來回票優惠600元，加購墾丁街車優惠750元、高鐵台北至左營來回票優惠2840元。
所長冬啟程表示，將視旅客需求，機動加開班車，並要求業者加強場站、車輛安全維護，以確保交通安全；民眾可以手機下載公路客運資訊整合服務軟體APP，或上「公路套票e點通」網站查詢。
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