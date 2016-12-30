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LINE群組總動員救命 1天籌得565萬裝心臟輔助器

2016-12-30  20:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了丈夫寶貴性命，老婆透過line群組發動親友總動員，婆家、娘家通通動起來，1天之內就籌到565萬元，讓末期心臟衰竭的丈夫，可以裝設「心伴第2型左心室輔助裝置系統」，成功救回一命！

林姓男子年紀40多歲，平日忙著種茶樹、經營茶葉生意，雖然早就診斷出有「擴張性心肌病變」，靠著藥物控制病情，但中途曾自行停藥，又一度轉服中藥，最後變成末期心臟衰竭，走路就會喘，喘到連刷牙洗臉都有困難，最後急診送至彰化基督教醫院，靠著插管、強心劑才勉強維繫生命。

彰基心臟外科主任陳映澄表示，林姓男子因為心臟衰竭而連帶影響肝、腎功能，情況危急，不是要進行心臟移植，就是要裝設「心伴第2型左心室輔助裝置系統」，最後患者選擇後者。

不過，「心伴第2型左心室輔助裝置系統」光是器材就要550萬元，以及15萬元的醫療雜支費用，全數都要自費，林妻決定向親友求助，透過line親友群組總動員，婆家與娘家通通都大力相挺，短短1天就籌到565萬元。

陳映澄表示，林男術後情況良好，很快就恢復日常生活，「心伴第2型左心室輔助裝置系統」是機械性的心臟輔助器，可以取代部分心臟搏動功能。

林男昨天偕妻返回彰基感謝醫療團隊的照顧，林男說，他現在短距離的快走，也不太會喘，生活起居一如以往；林妻則表示，希望能夠比照換心手術，健保可以酌予補助，減輕患者家庭的負擔。

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  • 林姓男子今天返回彰化基督教醫院，吹蛋糕蠟燭歡慶重生。（記者劉曉欣攝）

    林姓男子今天返回彰化基督教醫院，吹蛋糕蠟燭歡慶重生。（記者劉曉欣攝）

  • 林姓男子今天返回彰化基督教醫院，感謝陳映澄醫師（圖右二）醫治。（記者劉曉欣攝）

    林姓男子今天返回彰化基督教醫院，感謝陳映澄醫師（圖右二）醫治。（記者劉曉欣攝）

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