迎歸鄉旅客 300紅衣舞者快閃高鐵雲林站

2016-12-30 20:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕新年即將到來，高鐵雲林站今天下午3點起返鄕到站旅客湧現，跨年氣氛濃厚，下午5點半，雲林站突然出現300名紅衣人，大陣仗的氣勢，伴隨著活潑熱情的樂曲，展現一場熱舞，讓旅客紛紛佇足觀賞，並回饋熱烈掌聲，原來這是維多利亞師生為了歡迎返鄕旅客的快閃活動。

維多利亞中小學表示，學校為鼓勵學生利用舞蹈表現自我的情緒，所以學生從幼稚園開始就必需練習踢踏舞、芭蕾舞及民族舞蹈，希望透過肢體律動，讓孩子在情緒上可以得到紓發。

師生為迎接新年的到來，花了幾個月時間，準備這場快閃舞蹈表演，原訂元旦當天「舞霸快閃」，但考慮很多家長要帶孩子參與跨年活動，所以改在今天下午為歸鄉旅客表演，希望能為雲林高鐵站添加新年的氣息，也希望大家重視雲林的發展。

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