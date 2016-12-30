中市議會國民黨團youtube放送 嘲諷市府亂花錢

2016-12-30 20:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市國民黨議會黨團針對台中市106年度地方總預算案暨附屬單位預算，製作影片並在youtube上發表，嘲諷市長林佳龍亂花錢；對此，新聞局長卓冠廷表示，影片雖有創意，但內容有很多錯誤，更要注意是否侵權，但國民黨團書記長楊正中強調是依照預算書提出批評，有憑有據。

台中市國民黨市議會黨團今天在youtube貼上影片，內文嘲諷市長林佳龍亂花錢，大量聘用臨時人員，一整年活動滿滿，讓台中市負債累累。

對此，台中市政府表示，這支影片的部分內容疑似擷取自電影片段，恐涉及侵權疑慮，可能要多加留意。

市府表示，新市府上任後，每分預算都花在刀口上的原則下，持續開闢財源並撙節支出，104年度舉債增加金額較前一年度大幅減少135億元，截至目前為止，台中人均負債六都第二。

新聞局長卓冠廷表示，國民黨團製做的影片雖創意十足，但內容有很多錯誤，有關明年度國民黨團刪減的39億元，其實許多均為重要的民生預算，像是台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理、參與式預算、李科永圖書館室內裝修及景觀工程經費、重劃區道路委外清潔維護執行費用等，恐影響民眾權益。

市府表示，目前台中市正處於大建設階段，各項重大建設都積極進行中，在目前穩健的財政狀況下，讓預算發揮最大效益，用在地方，也帶動地方繁榮，包括持續推動大台中山手線、社會住宅、運動場館建設等，市府不但帶動地方發展，也促使市庫更加健全。

對於市府表示內容有誤，楊正中表示，請市府一條條指出是那裡有誤，國民黨是根據市府預算書提出批評，如負債417億元、一整年活動達300天等，這些都是出自於預算書。

楊正中表示，這部影片是今天下午貼上youtube，國民黨花了4天製作，有憑有據，內容無誤。