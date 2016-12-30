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泡湯戴隱形眼鏡？ 醫師：不建議

2016-12-30  20:22

〔即時新聞／綜合報導〕根據《華人健康網》報導，許多人在泡湯時，都習慣配帶隱形眼鏡，但因泡湯區人來人往而有衛生上的疑慮，因此專家要民眾特別注意幾點事項，以免眼睛受細菌感染。

眼科醫師表示，在隱形眼鏡不透氣之下，泡湯時眼睛容易受細菌感染，因此隱形眼鏡要選擇透氣性高的，較能防禦細菌感染，否則可能會大大的增加眼睛受感染機率。

因溫泉水中的礦物質與酸性物質常會隨著蒸氣接觸到眼睛，更是提高了眼睛受感染的機會，而民眾所喜愛的烤箱，也因高溫加速了隱形眼鏡缺水，容易造成眼部不舒服，並因太乾而讓隱形眼鏡不易拔除。

因此專家提醒民眾，盡量不要配戴隱形眼鏡泡湯，要是真的非戴不可，請選擇整體來說較乾淨、透氣性高的日拋式隱形，且千萬別讓溫泉水與眼睛有接觸，而於泡湯之後，也要先將手洗淨再拔除隱形眼鏡，以降低眼睛感染機率。

相關連結請見：

泡溫泉不可戴隱形眼鏡？防缺氧感染，泡湯前必知！

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  • 配戴隱形眼鏡泡湯容易造成眼部細菌感染。（示意資料照，記者吳亮儀攝）

    配戴隱形眼鏡泡湯容易造成眼部細菌感染。（示意資料照，記者吳亮儀攝）

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相關關鍵字： 泡湯 眼睛 細菌感染 醫藥 隱形眼鏡
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