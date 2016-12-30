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無重賞也有勇夫 屏東交通違規檢舉每月破千件

2016-12-30  19:44

〔記者李立法／屏東報導〕小心檢舉達人就在你後頭！檢舉交通違規沒有獎金，但屏東縣每月檢舉案卻高達上千件，有駕駛在市區變換車道未打方向燈，也收到罰單，氣得大罵，警方表示，只要檢舉事實明確，不論違規情節大小，都得依法開罰。

隨著智慧型手機及行車記錄器的普及，交通違規檢舉案件也隨之增加，過去檢舉人須先將影像燒錄後才交給警方開罰，為了便民，警方特別建制交通違規檢舉系統，直接將影像上傳網站，不必再花費郵資，提高民眾檢舉意願。

根據縣警局交通隊統計，今年上半年平約每月接獲檢舉案約8百件，下半年平均每月檢舉數則超過1千件，11月已達到近1千3百件，其中又以屏東警分局轄區檢舉案最多，每月至少8百件。

警方發現，檢舉違規事項主要為汽車闖紅燈，其次違規停車、紅燈右轉，未依規定變換車道也佔了不少，有些「熱心」的檢舉人，有時一天就能上傳十餘件違規影像。

有駕駛人在屏東市區變換車道忘了打方向燈也收到六百元罰單，氣得大罵政府「搶錢」，認為「微罪不罰」，警方應視違規情節大小適度開罰，而不是將所有檢舉案件照單全收，挨罰的駕駛人忿忿不平，為了報復，也來檢舉別人，製造更多交通違規檢舉達人，恐引發民怨。

警方表示，檢舉案件必須列管，檢舉人也會追蹤警方處理情形，只要違規事實明確，不論情節輕重，警方都必須依法開罰，唯有開車守規矩，才是避免荷包失血的最好辦法。

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  • 隨著行車記錄器的普及，屏東縣交通違規檢舉案件激增。（記者李立法攝）

    隨著行車記錄器的普及，屏東縣交通違規檢舉案件激增。（記者李立法攝）

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