東南亞旅客來台 11月份大增近24％
為強化我國與東協、南亞及紐澳等國家經貿關係，政府積極推動新南向政策。圖為總統蔡英文日前應邀出席「2016新南向商機論壇」。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕為強化我國與東協、南亞及紐澳等國家經貿關係，政府積極推動新南向政策。行政院今（30）日表示，自該政策啟動以來，今（105）年11月份來自新南向政策18個目標國家的旅客人數達19萬5419人次，較去（104）年11月份成長23%；其中，東協10國旅客計18萬3021人次，亦持續穩定成長23.9%。對照全球訪台人數減少5.1%，顯示我國新南向政策在觀光方面持續發揮成效。
行政院指出，依據交通部觀光局統計資料，新南向政策18個目標國家除尼泊爾外，其餘17個國家於11月份來台人數均有成長，特別是柬埔寨（成長率288.6%）、孟加拉（成長率102.7%）、泰國（成長率98.8%）、越南（成長率93.2%）等4個國家的成長率均超過90%。
行政院表示，累計今年1至11月期間，柬埔寨來台人數（3111人次），成長率最高，較去年同期成長85.4%，其次依序為泰國成長52.1%（16萬4021人次）、汶萊51.2%（3795人次）及印度38.2%（3萬986人次）。
整體而言，今年1至11月期間，全球來台旅客人數達965萬3181人次，較去年同期成長2.5%，其中新南向18國（153萬37人次，成長13.6%），特別是東協10國（141萬27人次，成長14.2%），貢獻最多。
另今年1至11月期間，東協10國訪台人數占全球來台旅客的比例已達14.6%，較去年同期之13.1%，明顯提升。
行政院強調，自新南向政策啟動以來，我國針對東協與南亞國家採取簽證便捷措施，吸引來台旅客，成效斐然。
新南向政策18個目標國家旅台觀光人數統計表。（行政院經貿談判辦公室提供）
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標題：東南亞旅客來台 11月份大增近24％
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