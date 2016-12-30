| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
桃園2男1女燒炭 倒臥炭盆旁全無生命跡象 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

東南亞旅客來台 11月份大增近24％

為強化我國與東協、南亞及紐澳等國家經貿關係，政府積極推動新南向政策。圖為總統蔡英文日前應邀出席「2016新南向商機論壇」。（資料照，記者方賓照攝）

2016-12-30  19:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為強化我國與東協、南亞及紐澳等國家經貿關係，政府積極推動新南向政策。行政院今（30）日表示，自該政策啟動以來，今（105）年11月份來自新南向政策18個目標國家的旅客人數達19萬5419人次，較去（104）年11月份成長23%；其中，東協10國旅客計18萬3021人次，亦持續穩定成長23.9%。對照全球訪台人數減少5.1%，顯示我國新南向政策在觀光方面持續發揮成效。

行政院指出，依據交通部觀光局統計資料，新南向政策18個目標國家除尼泊爾外，其餘17個國家於11月份來台人數均有成長，特別是柬埔寨（成長率288.6%）、孟加拉（成長率102.7%）、泰國（成長率98.8%）、越南（成長率93.2%）等4個國家的成長率均超過90%。

行政院表示，累計今年1至11月期間，柬埔寨來台人數（3111人次），成長率最高，較去年同期成長85.4%，其次依序為泰國成長52.1%（16萬4021人次）、汶萊51.2%（3795人次）及印度38.2%（3萬986人次）。

整體而言，今年1至11月期間，全球來台旅客人數達965萬3181人次，較去年同期成長2.5%，其中新南向18國（153萬37人次，成長13.6%），特別是東協10國（141萬27人次，成長14.2%），貢獻最多。

另今年1至11月期間，東協10國訪台人數占全球來台旅客的比例已達14.6%，較去年同期之13.1%，明顯提升。

行政院強調，自新南向政策啟動以來，我國針對東協與南亞國家採取簽證便捷措施，吸引來台旅客，成效斐然。

新南向政策18個目標國家旅台觀光人數統計表。（行政院經貿談判辦公室提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 來台旅客 新南向 新南向政策 旅客 東南亞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：東南亞旅客來台 11月份大增近24％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.