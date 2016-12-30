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南市今年登革熱僅16例 衛生局：3年有效才算成功

2016-12-30  20:06

〔記者王俊忠／台南報導〕南市一０四年登革熱疫情嚴重，病例達二萬二千多例、死亡一一二人；今年防疫見初步成效，全年本土病例十六例、入夏後只有兩病例。衛生局認為，今年防疫區里座談會提前佈署，加入科技防疫作為，讓防疫奏效，但防疫要三年有效才算真正成功！

由於今年防疫帳面成績亮眼，市府衛生局針對全市七五二個里、四一０支登革熱防疫志工隊進行評選，選出十五支績優志工隊在今天表揚。

衛生局長林聖哲表示，以往登革熱防治作為較為傳統、土法鍊鋼，去年南市經歷最嚴重的登革熱疫情，市府相關單位痛定思痛，決定在今年初提前佈署防疫工作，並持續尋求學者專家支援、朝科技防疫方向推動，一年下來，果然看到成效。

林局長說，以往里長對里內疫情調查地圖採用手繪，這種手繪地圖無法更新，今年改用電腦輔助的地理資訊系統，把病例、病媒蚊與孑孓幼蟲數量相關資料輸入電腦，可隨時更新與查詢；其次在原市區與永康、仁德等地置放一千個誘卵器（器具內放抑制劑，使卵不會長成孑孓），觀察蚊卵活動情形，並請疾管署協助檢驗抓到的斑蚊有無登革熱病毒。

他強調，市民配合動員落實巡、倒、刷、清工作仍是最重要的，加上今年新成立的防疫中心，投入大量人、物力，都讓今年防疫展現一定成效，但今年防疫成果與經驗必須延續到來年，有效控制疫情，不致一觸即發。

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  • 南市衛生局表揚今年登革熱防疫績優志工隊。（記者王俊忠攝）

    南市衛生局表揚今年登革熱防疫績優志工隊。（記者王俊忠攝）

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相關關鍵字： 本土型登革熱 本土登革熱 疫情 登革熱 登革熱防疫 防疫
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