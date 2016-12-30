元旦連假易塞車 高市六大熱區全面交管
元旦連續假期不僅有跨年晚會，高市各觀光景將湧入人潮，交通大隊規劃哈瑪星、壽山、佛光山、旗津等六大交管熱區。（記者黃良傑攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕元旦連續假期不僅有跨年晚會，高市各觀光景將湧入人潮，交通大隊規劃哈瑪星、壽山、佛光山、旗津等六大交管熱區，提醒民眾避開車流壅塞道路，才不會乘興塞車、敗興而歸。
六大容易塞車、跨年晚會已規劃交管的熱區，包括：
一、西子灣哈瑪星：
臨海二路、濱海二路彈性實施單行動線管制，疏導小客車進入中山大學後，由後門經萬壽路駛出；行人動線部分，因哨船街通行遊覽車多，呼籲遊客利用濱海步道通行，勿行走於車道上以免發生危險。建議請民眾搭乘捷運至橘線O1西子灣站轉乘橘1接駁車，或捷運紅線左營站轉乘西城快線進出西子灣。
二、壽山風景區（含壽山動物園）：
興隆路彈性實施單行動線管制，鼓山路南往北禁止左轉興隆路，車輛由興隆路進入，萬壽路駛出。連假期間動物園周邊道路車多壅塞，前往動物園民眾可搭乘捷運至橘線O2鹽埕埔站轉搭56路公車進出壽山風景區。
三、佛光山：
台29線採右進右出方式進出停車場，北往南方向請由問道堂停車場3號門進入停車、南往北方向請停放於高灘地停車場，由佛陀紀念館前右轉進入，離場時請遵循現場標誌由低水護岸便道往北駛離。本局將視車流狀況彈性實施禁止車輛迴轉管制，以加快台29線主線車流紓解效率。
市府建議市民可至高鐵左營站（捷運左營站）搭乘哈佛快線，或搭乘經義大世界通往佛光山的8501線接駁公車前往。
四、旗津地區：
連假期間將視旗津地區交通狀況分三階段實施彈性交通管制，請民眾多加配合。另廟前路每日10時至21時實施行人徒步區。旗津地區車多壅塞，建議民眾至新光碼頭搭乘渡輪前往，或搭乘捷運至紅線R4A草衙站轉乘紅9路公車前往。
五、夢時代跨年晚會：
夢時代跨年晚會自31日晚上8時至元旦凌晨2時，成功二路以東、林森四路以南、中山三路以西、新凱旋四路以北實施三階段制，建議市民朋友可搭乘捷運、輕軌進入會場，開車民眾可將車輛停放在捷運站周邊停車場，或在新光公有收費停車場停車後轉乘輕軌。
六、義大世界跨年煙火晚會：
自31日晚上9時後，禁止汽車進入管制區，提醒開車民眾必須提前進場，或把車輛停放在永達技術學院仁武校區臨時停車場，再搭免費接駁車進入會場。
交大表示警察局自元旦起，將啟用TMC路況即時資訊推播系統，利用導航機可接收即時道路訊息，駕駛人可藉此避開壅塞路段，縮短行車時間。
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標題：元旦連假易塞車 高市六大熱區全面交管
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