| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

元旦假期好天氣 東部地區仍有局部短暫雨

中央氣象局指出，隨著大陸冷氣團減弱，明天的氣溫將會比今天再回升一些，跨年夜各地天氣大致穩定。圖為過去的跨年活動。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-12-30  21:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（31日）的氣溫將會比今天再回升一些，跨年夜各地天氣大致穩定，另位於迎風面的基隆北海岸、大台北東側及宜、花、東地區，因雲量偏多，仍會有些局部的短暫雨的情況。

中央氣象局指出，隨著大陸冷氣團減弱，清晨低溫普遍約在16至19度，而高溫預估將比今天高出2至4度，北部、東半部地區約在23至25度，中南部地區則在27度左右；另外，跨年夜各地天氣大致穩定，氣溫約19至21度，中部以北的空曠地區會再略低一些，約在18度左右，而到了元旦清晨氣溫則會再略降1度。因進出人潮眾多場合導致體感溫度變化差異大，提醒民眾適時調整穿著。

降雨方面，由於南方來的水氣逐漸減少，加上西半部地區的雲層漸開，到了明天將會轉為多雲到晴的天氣。而位於迎風面的基隆北海岸、大台北東側及宜、花、東地區雲量持續偏多，會有些局部短暫雨的情況，尤其在東北部地區較可能出現局部較大雨勢，到了跨年夜仍有局部飄雨的可能，建議欲前往這些地方跨年的民眾可攜帶雨具備用。

空氣品質方面，金門、雲嘉南及高屏地區AQI（空氣品質指標）為對敏感族群不健康，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

廣告
  • 明天清晨低溫普遍約在16至19度，北部、東半部地區約在23至25度，中南部地區則在27度左右。（圖擷取自中央氣象局）

    明天清晨低溫普遍約在16至19度，北部、東半部地區約在23至25度，中南部地區則在27度左右。（圖擷取自中央氣象局）

  • 空氣品質方面，金門、雲嘉南及高屏地區AQI為對敏感族群不健康，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖擷取自環保署）

    空氣品質方面，金門、雲嘉南及高屏地區AQI為對敏感族群不健康，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖擷取自環保署）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央氣象局 元旦連假 天氣 氣象 跨年
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：元旦假期好天氣 東部地區仍有局部短暫雨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.