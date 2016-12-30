元旦假期好天氣 東部地區仍有局部短暫雨
2016-12-30 21:39
中央氣象局指出，隨著大陸冷氣團減弱，明天的氣溫將會比今天再回升一些，跨年夜各地天氣大致穩定。圖為過去的跨年活動。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（31日）的氣溫將會比今天再回升一些，跨年夜各地天氣大致穩定，另位於迎風面的基隆北海岸、大台北東側及宜、花、東地區，因雲量偏多，仍會有些局部的短暫雨的情況。
中央氣象局指出，隨著大陸冷氣團減弱，清晨低溫普遍約在16至19度，而高溫預估將比今天高出2至4度，北部、東半部地區約在23至25度，中南部地區則在27度左右；另外，跨年夜各地天氣大致穩定，氣溫約19至21度，中部以北的空曠地區會再略低一些，約在18度左右，而到了元旦清晨氣溫則會再略降1度。因進出人潮眾多場合導致體感溫度變化差異大，提醒民眾適時調整穿著。
降雨方面，由於南方來的水氣逐漸減少，加上西半部地區的雲層漸開，到了明天將會轉為多雲到晴的天氣。而位於迎風面的基隆北海岸、大台北東側及宜、花、東地區雲量持續偏多，會有些局部短暫雨的情況，尤其在東北部地區較可能出現局部較大雨勢，到了跨年夜仍有局部飄雨的可能，建議欲前往這些地方跨年的民眾可攜帶雨具備用。
空氣品質方面，金門、雲嘉南及高屏地區AQI（空氣品質指標）為對敏感族群不健康，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
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