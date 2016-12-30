劍湖山高空煙火秀 古坑觀賞祕境曝光
2016-12-30 19:59
劍湖山世界跨年煙火秀今年將施放1萬零800顆煙火。（劍湖山世界提供）
［記者黃淑莉／雲林報導］劍湖山跨年高空煙火每年吸引數萬民眾欣賞，在地人則有一處觀賞祕境，即是中華科技大學雲林分部的翠華會館，校方今年首次開放給社區民眾入園觀賞煙火迎新年。
劍湖山世界迎接10週年跨年晚會，邀請國際澳門煙火比賽冠軍團隊操刀，打造「搖擺10800．跨年晚會10週年」煙火，施放貓、銀玫瑰、白魔法足球、3D環、魔法牡丹等各式造型與花樣煙火，總計1萬800顆色彩鮮豐高中低空煙火，施放時間達800秒，而且施放動線長800公尺。
中華科技大學雲林分部位在台三線置高點，校內的翠華會館後方可近距離欣賞到劍湖山高空煙火，被地方視為祕密基地，不過因校園沒有對外開放，只有住宿旅客有機會觀賞。
校方今年首次開放社區民眾入園與房客一起跨年倒數及觀賞劍湖山煙火秀，古坑興昌國小也與中華科大一起舉辦跨年晚會，興昌國小全校師生已準備好各種表演，將獨撐全場從2016唱到2017，跟大家一起倒數迎新年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡
- 不可不知！2017多項交通新制上路
- 湧泉浣衣文化紀錄片 宜蘭國小奪國際4大獎項
- 電動觀光三輪車「慢遊」埔里 議員促訂管理辦法
- 邁向2017 蕭敬騰明晚到花蓮陪跨年
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
- 余文樂放閃認愛皮帶千金 彭于晏心碎回5字
- 「三高」卡好玩 超值套票遊高屏澎
- 諷金溥聰判罰五千元 馮光遠：尊重但遺憾
- 中醫大竹縣健康產業園區動土 場外雞蛋亂飛
- 龜山島新建基地台 NCC點頭
- （影音）王菲演唱會倒數！銀色光束妝曝光
- 遭閨密無情背叛 楊貴媚爆演藝圈內幕
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 日職》巨人為何重金挖岱桑？不可思議紀錄秒懂
- 「郭耿宏條款」三讀 特勤人員因公傷殘納醫療照護
- （影音）T.O.P入伍倒數 GD不捨道別讓他哭了
- 敘國政府、反抗軍 同意停火
- 反擊歐巴馬制裁！俄國宣布驅逐35名美國外交官
- 《2016新聞回顧之4》屏東演藝廳 一波三折終啟用
- 連「碟煞」也偷 前輪被拔機車變「獨輪車」
- 竹北市圖改建 暫遷福德里
- 視導航特部601旅 蔡英文：對部隊捍衛國家有信心
- 《超會賺台灣運動明星》許淑淨3240萬 台灣女運動員之冠
- 花縣府跨年活動好遠 中南區自辦
- 認列建案利益預期效應 強盛股價早盤漲半根停板
- 安撫保守派 日防相參拜靖國
- 光洋科明年1/3恢復買賣
- 公托聯盟元旦上路證照保母 僅2成有意願
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》5
- 爬黑山 目前無法可罰
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》7
- SBL Live》璞園失誤過多 12分不敵達欣
- 日本新民俗療法「成人捲」 網友：像包屍體
- 露點寫真始祖63歲病逝 影人悼張盈真
- 少子化冰風暴／大專註冊率 151系所抱蛋
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》3
- 葡萄王涉竄改食品效期 6名員工詐欺罪交保
- 證券行情表、證券表格
- 高通被中韓罰巨款 公平會遭轟不作為
- 中國宣稱成功發射衛星 遭科學家發現「不在軌道上」
- 國安局籲退離人員 勿前往中國
- 足球》台灣足球邁入新紀元 甲級企業聯賽明年元月開戰
- 《超會賺台灣運動明星》陽岱鋼 10年身價翻45倍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：劍湖山高空煙火秀 古坑觀賞祕境曝光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分