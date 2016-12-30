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劍湖山高空煙火秀 古坑觀賞祕境曝光

劍湖山世界跨年煙火秀今年將施放1萬零800顆煙火。（劍湖山世界提供）

2016-12-30  19:59

［記者黃淑莉／雲林報導］劍湖山跨年高空煙火每年吸引數萬民眾欣賞，在地人則有一處觀賞祕境，即是中華科技大學雲林分部的翠華會館，校方今年首次開放給社區民眾入園觀賞煙火迎新年。

劍湖山世界迎接10週年跨年晚會，邀請國際澳門煙火比賽冠軍團隊操刀，打造「搖擺10800．跨年晚會10週年」煙火，施放貓、銀玫瑰、白魔法足球、3D環、魔法牡丹等各式造型與花樣煙火，總計1萬800顆色彩鮮豐高中低空煙火，施放時間達800秒，而且施放動線長800公尺。

中華科技大學雲林分部位在台三線置高點，校內的翠華會館後方可近距離欣賞到劍湖山高空煙火，被地方視為祕密基地，不過因校園沒有對外開放，只有住宿旅客有機會觀賞。

校方今年首次開放社區民眾入園與房客一起跨年倒數及觀賞劍湖山煙火秀，古坑興昌國小也與中華科大一起舉辦跨年晚會，興昌國小全校師生已準備好各種表演，將獨撐全場從2016唱到2017，跟大家一起倒數迎新年。

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  • 古坑興昌國小師生樂團已準備好將於跨年晚會中表演。（興昌國小提供）

    古坑興昌國小師生樂團已準備好將於跨年晚會中表演。（興昌國小提供）

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