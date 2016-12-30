| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
桃園2男1女燒炭 倒臥炭盆旁全無生命跡象 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

大肚山望高寮建步道 串連觀夕平台賞美景

2016-12-30  19:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕大肚山望高寮是觀看夕陽和夜景的好去處，可惜附近缺乏管理維護，雜草叢生，常被偷倒垃圾，市議員何文海建議設置空中走廊打造新興景點，邀請市府官員前往會勘。建設局長黃玉霖允諾，興建生態步道，串連西側觀海觀夕陽平台。

何文海指出，大肚山的望高寮是一塊寶地，白天、夜晚的景致各有特色，除可觀看夕陽、欣賞夜景，還可眺望台中市與彰化市全景，也有條件發展成為國際級觀賞夕陽及夜景的景點，只是過去未能好好建設，讓原本一顆閃亮的鑽石一直無法發光，十分可惜。

他又說，當地欠缺管理，導致雜草叢生，甚至常被偷倒垃圾，影響市容觀瞻。除呼籲市府好好開發望高寮，並建議設置空中走廊，提供遊客眺望平台觀看夕陽或夜景，使其足以與全球著名的看夕陽、賞夜景勝地希臘伊亞、日本函館媲美，吸引外國觀光客前來旅遊。

何文海爭取市府支持，邀請黃玉霖和都發局長王俊傑等人到現場實地會勘。黃玉霖表示，望高寮公園可俯瞰東、南、西三面景觀，是台中知名的賞夜景場所，建設局已列入亮點公園，並著手改善計畫，希望進一步打造白天的遊憩環境。

黃玉霖說，相關規劃除改善觀景台、增加停車位、增加服務設施外，還將投入約500萬元經費興建生態步道，與西側觀海觀夕陽的平台串連，並協調相關單位，研議修復串連周邊砲台的地下通道，營造為具有地方歷史特色的景點，並開放遊客探幽訪勝。

黃玉霖強調，雖然望高寮公園規模不大，但遊客眾多，建設局將持續加強景觀與環境清潔維護，並全面改善聯外道路鋪面品質，讓當地公共設施與服務品質都獲得提升。

廣告
  • 望高寮是觀看夕陽、夜景的好去處，市議員何文海（左四）邀市府官員會勘。（記者黃鐘山攝）

    望高寮是觀看夕陽、夜景的好去處，市議員何文海（左四）邀市府官員會勘。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣美景 夕陽 夜景 大肚山 望高寮 空中走廊 美景 觀夕平台 議員
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：大肚山望高寮建步道 串連觀夕平台賞美景


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.