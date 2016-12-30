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桃園跨年晚會 提供3條接駁車路線

2016-12-30  19:58

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市跨年晚會將於明日晚上7點在桃園區藝文園區登場，主辦單位也規劃中壢線、桃園線及台茂線等3條接駁車路線，從下午4點起，民眾可從中壢桃企飯店、桃園統領百貨前及台茂購物中心等地點搭車。

接駁車票價以市區公車方式計費，依距離遠近收取一段或兩段票價，每段票18元；其中，台茂線以桃園航空城捷運先導公車（GR線）做為替代接駁路線，未班車為晚上10時30分，晚上10時30分至隔日1時，另闢「台茂購物中心－同德十一街」區間接駁車。

交通管制部分，明天上午8時至隔日下午5點，新埔六街（南平路至同德五街）、同德六街（中正路至新埔六街）道路兩側停車格禁止停車，違者將移置至慈文國小。

明天上午8時至隔日清晨2點，同德六街（中正路至新埔六街），藝文一、二街（同德五街至同德六街），新埔六街（南平路至同德五街），車輛禁止進入，住戶憑證進入管制區。

明天下午4時至隔日清晨2點，同德五街（中正路至新埔六街路），紅黃線開放機慢車停車。

明天晚上11時30分至隔日清晨2點，中正路（同德十一街至大興西路），南平路（同安街至中正路），藝文一、二街、新埔六街（同德五街至大興西路），同德十一街（中正路至新埔八街），新埔八街，除公車、消防車、救護車、活動車輛，其他車輛禁止進入。

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  • 桃園市跨年晚會將於明日晚上7點在桃園區藝文園區登場。（資料照，記者謝武雄攝）

    桃園市跨年晚會將於明日晚上7點在桃園區藝文園區登場。（資料照，記者謝武雄攝）

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