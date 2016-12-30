高雄市跨年兩場大型活動 交通疏運看過來

夢時代跨年派對交通管制圖。（記者葛祐豪翻攝）

2016-12-30 19:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕明天就是跨年夜，高雄有夢時代跨年派對、義大世界跨年煙火秀等2場大型活動，估各湧入數十萬人潮，交通局呼籲民眾多搭乘加密及延長收班的公共運輸工具，避免塞在車陣中。

高雄市交通局針對跨年活動，已研擬疏運措施，包括高捷加密班次至2.5分鐘一班，及延後至凌晨2時收班；捷運沿線多線接駁公車，也配合延長營運時間；並協調台鐵於散場時，加開北上（台南）3班次列車。

夢時代跨年派對部分，從12月31日早上8點至1月1日凌晨2點，成功二路以東、林森四路以南、中山三路以西、新凱旋四路以北，實施三階段交管，管制區內禁止車輛通行。

市區公車包括環狀幹線（168東、西）、三多幹線（70）、中華幹線（205）、一心幹線（紅18）、明誠幹線（紅33）、鳳青幹線（橘12）、五甲幹線（紅10）、12、36、69、紅2、紅3、紅8、紅9、紅53、紅58、紅60、紅69、橘7及橘20B等，配合延後收班至1日凌晨2點。

義大世界跨年煙火秀則於跨年夜12點，施放長達999秒煙火秀，預估吸引數十萬人潮，周邊道路將實施三階段交管。

管制區為國道10號以東道路，包含水管路、義大二路、學府路、學城路等路段。31日晚間9點啟動第一階段管制，禁止汽車進入管制區，並於永達技術學院仁武校區，提供接駁停車場及免費接駁車服務；晚間11點起禁止機車進入管制區，散場時段從12點起，啟動第二階段優先開放機車、接駁車離場；第三階段凌晨1點後，才開放小汽車離場。

散場時段，於臨時客運轉運站開闢義大客運「高鐵左營線（8501）直達列車」，沿途站點均不停靠，以快速疏運旅客轉乘捷運。