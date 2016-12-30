邁向2017 蕭敬騰明晚到花蓮陪跨年
2016-12-30 19:48
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮明晚跨年夜獨家找來「金曲歌王」蕭敬騰壓軸開唱，並搭配「獅子合唱團」帶來全新型態的演出，為花蓮打造專屬2017年「特別版」的跨年活動，現場還將搭配長達300秒的璀璨星空秀，盼讓民眾嗨翻跨年夜。
花蓮每年最受矚目的跨年活動「太平洋觀光節」，明、後二天將在六期重劃區登場，跨年夜除有「花蓮之光」蕭敬騰獨家開唱外，元旦當晚還邀請到知名樂團「玖壹壹」陪伴民眾歡唱迎新年，花蓮縣政府預計將會吸引萬名粉絲到場同歡。
縣府觀光處代理處長彭偉族說，縣長傅崐萁今年再度力邀蕭敬騰回鄉開唱，擔綱花蓮跨年夜的獨家壓軸，預計將把小巨蛋等級的演唱會獻給花蓮鄉親，現場還會搭配長達300秒的璀璨星空秀，並施放森林草原天然香味，盼讓樂迷透過嗅覺感受，宛如置身在星空大草原中。
他強調，元旦晚會還有多組歌手輪番登台，陪伴鄉親一起迎新年，由於今年適逢花蓮－香港包機直航，民眾只要在太平洋觀光節期間，臉書標記花蓮跨年現場照，就有機會抽中花蓮至香港的來回機票。
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