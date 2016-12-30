《人與樹的歲月之歌》 帶你漫遊老樹聽故事
2016-12-30 19:24
〔記者邱芷柔／屏東報導〕鄰近屏東火車站的勝利崇仁文化園區擁有全國罕見的獨棟氣派日式官舍與老樹群落，每棵老樹底下都藏著精彩的故事，屏東縣政府邀請了林木專家林雅文、傅炳山等人調查園區內樹種，再委託作家郭漢辰書寫，希望透過《人與樹的歲月之歌》，帶民眾漫遊老樹。
屏東縣政府文化處表示，從屏東火車站下車後，沿中山路直走，約5分鐘就能到達陪伴孫立人將軍沉思的老樟樹，接下來走到康定街，就能看見在熱帶屏東茁壯成翠綠身姿的松樹、婚紗熱點大樟樹、程龍光將軍教導子女「分享」真義的錫蘭橄欖等。
文化處長吳錦發說，園區中還有青島街上將軍們種下不同樹種的故事，勝義巷、永勝巷、成都街等巷弄的老樹，也見證了時代的悲歡欣喜，這本新書的出版，非常適合規劃成漫遊小旅行。
「我還記得這開樹下養著孫立人將軍帶來的大象呢！」回憶眷村老樹底下情景的呼光冀說，他相信每棵樹都有靈氣，他三、四歲的時候就在這棵大樹下玩耍，摸著孫立人將軍從緬甸帶回來的大象，當時的情景歷歷在目，除了透過書本寫下現代人對這群老樹的情感，也很期待大家實地走訪，感受他們在樹下發生的趣事與感動。
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