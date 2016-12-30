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雲林垃圾堆積已1.4萬噸 縣長急令垃圾減量

雲林縣全縣囤積的未處理垃圾已達1.4萬噸。（記者詹士弘攝）

2016-12-30  19:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林垃圾已累積1萬4000公噸垃圾量，情勢相當危急。昨天縣長李進勇召集20個鄉鎮公所在二崙鄉公所清潔隊召開垃圾減量會議，總目標是半年內達到全縣每日垃圾減量100噸，今天環保署環境督察總隊長吳盛忠視查虎尾垃圾場，商討解危對策。

李縣長表示，要垃圾止住，得自助人助，目前已訂定各鄉鎮市垃圾減量目標；也籲請中央出面協調各縣市焚化爐代處理雲林縣的垃圾，制定一致的互惠機制。

吳盛忠對雲林縣提出的垃圾減量措施表示支持，強調垃圾減量的重點在瓶罐與廚餘回收，也籲請縣民將廚餘分類好，不要增加垃圾焚化量。

雲林縣環保局長林長造指出，為落實垃圾分類，明年元旦起環保局將採取最高標準來執行強制分類稽查工作，並要求各鄉鎮市清潔隊落實生熟廚餘及資源廢棄物的回收工作，可望減少3成垃圾量。

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  • 落實廚餘回收，雲林垃圾減量才能落實。（記者詹士弘攝）

    落實廚餘回收，雲林垃圾減量才能落實。（記者詹士弘攝）

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