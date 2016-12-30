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不一樣的跨年！ 北港舉辦舞會、音樂會

2016-12-30  19:08

［記者黃淑莉／雲林報導］想好明天去那裡跨年了嗎？北港鎮有2場很不一樣跨年晚會，下午5點在水道頭有音樂會、晚上6點半在北港鎮立體育館則有跨年舞會，北港鎮長張勝智邀請不喜歡人擠人的民眾，到北港來體驗不一樣的跨年晚會。

北港女兒蔡秀慧是國內知名國標舞老師，從小沒學過舞蹈，23歲因緣際會接觸到國標舞，從此愛上國標舞，取得各種國際證照及國標舞國際裁判，蔡秀慧說自己對國標舞已到瘋狂程度，是國標舞界的「怪咖」。

10多年前蔡秀慧投入輪椅舞國標舞教學，指導許多輪椅國標舞選手出國比賽，每一年表現優異，幾年前她選擇回鄉，希望能在雲林推動國標舞、輪椅國標舞，明年計畫與朝天宮舉辦國際輪椅舞比賽。

為讓社會大眾更認識輪椅國標舞，北港鎮公所、新北市輪椅體育運動舞蹈協會明天晚上6點半在北港鎮立體育館舉辦「歡樂跨年舞會」，有輪椅舞表演，還有國標舞、拉丁舞職業冠軍舞者到場表演，與大家一起熱情、歡樂迎接2017年。

另一場是下午5點起在北港水道頭的「北港熊幸福」旺年音樂會，有在地表演團體演奏60年代懷念國、台語老歌、民謠、西洋歌曲。

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  • 歡樂跨年舞會明天晚上在北港鎮立體育館登場，有精彩輪舞椅表演。（記者黃淑莉攝）

    歡樂跨年舞會明天晚上在北港鎮立體育館登場，有精彩輪舞椅表演。（記者黃淑莉攝）

  • 歡樂跨年舞會明天晚上在北港鎮立體育館登場，有精彩輪舞椅表演。（記者黃淑莉攝）

    歡樂跨年舞會明天晚上在北港鎮立體育館登場，有精彩輪舞椅表演。（記者黃淑莉攝）

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相關關鍵字： 國標舞 跨年 跨年晚會
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標題：不一樣的跨年！ 北港舉辦舞會、音樂會


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