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48位績優社政人默默耕耘 被讚像「活菩薩」

2016-12-30  19:20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府30日首度與區公所合辦績優社政人員表揚，共22人獲選特優、26人獲選績優，其中雙溪區公所社會課長林月霞，在貢寮區公所任職時為遭祝融的低收入戶及鄰居奔走復舊，讓貢寮公所跨區提報表揚；年輕的林口區公所辦事員黃詩恬，受電影「逆光飛翔」台詞「如果不試的話，你怎麼知道自己能做到多少？」激發，積極協助失憶的女街友與家人團圓。

朱立倫在頒獎前致詞表示，社政人員照顧民眾是從出生服務到年老，對於弱勢或身障的朋友，更有如菩薩般聞聲救苦的精神。

林月霞103年還在貢寮區公所社會課時，曾有1戶低收入戶家庭使用電器不慎起火，延燒四戶民宅，面臨鄰居求償等困境，林月霞積極協助辦理災害救助、成立救濟專戶、協調清潔隊派員清理火災廢棄物、媒合幸福小棧二手家具、號召寶島義工團義工，終於重建了5間房屋，也解決了低收入戶被求償的問題。

民國101年分發到林口公所的黃詩恬，受到電影「逆光飛翔」台詞「如果不試的話，你怎麼知道自己能做到多少？」激勵，協助窩身橋下涵洞且失憶的女街友，經過一年的訪視關懷協助，漸漸拼湊出真相並找回記憶，讓女街友在102年農曆前重回家人懷抱與親人團聚。

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  • 新北市政府30日首度與區公所合辦績優社政人員表揚，共表揚48人。（記者何玉華攝）

    新北市政府30日首度與區公所合辦績優社政人員表揚，共表揚48人。（記者何玉華攝）

  • 林月霞盡心媒合設會資源，協助遭祝融的低收入戶家庭走出困境。（記者何玉華攝）

    林月霞盡心媒合設會資源，協助遭祝融的低收入戶家庭走出困境。（記者何玉華攝）

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相關關鍵字： 低收入戶 災害救助 社工 社政人員 社會局 績優社工 街友 表揚
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