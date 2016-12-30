外婆的澎湖灣 送2016全台最後一道夕陽

今年澎湖將在觀音亭舉行送夕陽活動。圖為澎湖海邊夕陽。（資料照，記者劉禹慶攝）

2016-12-30 18:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島澎湖縣送別2016全台最後一道夕陽，並規劃跨年晚會及迎接2017第一道曙光，規劃跨年三部曲，分別在觀音亭送夕陽、縣府廣場跨年搖滾晚會及一元曙光公車小旅行到菓葉迎日出，提供民眾由年終跨年瘋到年初的最佳選擇。

跨年首部曲就是全台最後一道夕陽在澎湖，明日下午3點半-5點半在觀音亭（外婆的澎湖灣〉，珍貴一刻大牌金曲歌手雲集，邀請多位金曲獎重量級歌手：澎湖女兒許景淳、原住民金曲歌手依拜維吉、排笛王子張中立、大提琴家劉亮延、澎湖子弟民歌手陳宏銘等精彩表演，並目送全台最後一道夕陽在澎湖大海邊落下。

二部曲則是明日晚上9點半-淩晨12點15分在縣府廣場，舉行澎湖搖滾跨年晚會，呼朋引伴共度擁抱看煙火迎新年，邀請在地舞團E-BOY舞團，藝能舞團熱情帶動全場螢光搖擺、星光歌手許仁杰、張芮菲一起嗨動全場迎新，跨年雷射倒數10秒精彩橋段，迎接2017年、看煙火許願景。

第三部曲是明年元旦一元曙光公車小旅行，到菓葉迎日出，元氣飯糰打氣，清晨5點在縣府廣場前發車、5點半在菓葉，菓葉日出是澎湖古8景之1，享受2017年元旦最幸福的感覺，在晨風中領略最具美感的澎湖，並享用元氣海鮮飯糰的鮮度，留下元旦最永恆美好的記憶，活力早操動一動，天未亮前全體點亮手機～向天空拍，還有蕯克斯風樂音飄揚迎日出，幸福菓葉向大家招手。