| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

外婆的澎湖灣 送2016全台最後一道夕陽

今年澎湖將在觀音亭舉行送夕陽活動。圖為澎湖海邊夕陽。（資料照，記者劉禹慶攝）

2016-12-30  18:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島澎湖縣送別2016全台最後一道夕陽，並規劃跨年晚會及迎接2017第一道曙光，規劃跨年三部曲，分別在觀音亭送夕陽、縣府廣場跨年搖滾晚會及一元曙光公車小旅行到菓葉迎日出，提供民眾由年終跨年瘋到年初的最佳選擇。

跨年首部曲就是全台最後一道夕陽在澎湖，明日下午3點半-5點半在觀音亭（外婆的澎湖灣〉，珍貴一刻大牌金曲歌手雲集，邀請多位金曲獎重量級歌手：澎湖女兒許景淳、原住民金曲歌手依拜維吉、排笛王子張中立、大提琴家劉亮延、澎湖子弟民歌手陳宏銘等精彩表演，並目送全台最後一道夕陽在澎湖大海邊落下。

二部曲則是明日晚上9點半-淩晨12點15分在縣府廣場，舉行澎湖搖滾跨年晚會，呼朋引伴共度擁抱看煙火迎新年，邀請在地舞團E-BOY舞團，藝能舞團熱情帶動全場螢光搖擺、星光歌手許仁杰、張芮菲一起嗨動全場迎新，跨年雷射倒數10秒精彩橋段，迎接2017年、看煙火許願景。

第三部曲是明年元旦一元曙光公車小旅行，到菓葉迎日出，元氣飯糰打氣，清晨5點在縣府廣場前發車、5點半在菓葉，菓葉日出是澎湖古8景之1，享受2017年元旦最幸福的感覺，在晨風中領略最具美感的澎湖，並享用元氣海鮮飯糰的鮮度，留下元旦最永恆美好的記憶，活力早操動一動，天未亮前全體點亮手機～向天空拍，還有蕯克斯風樂音飄揚迎日出，幸福菓葉向大家招手。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 澎湖 跨年晚會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：外婆的澎湖灣 送2016全台最後一道夕陽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.