外婆的澎湖灣 送2016全台最後一道夕陽
2016-12-30 18:48
今年澎湖將在觀音亭舉行送夕陽活動。圖為澎湖海邊夕陽。（資料照，記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島澎湖縣送別2016全台最後一道夕陽，並規劃跨年晚會及迎接2017第一道曙光，規劃跨年三部曲，分別在觀音亭送夕陽、縣府廣場跨年搖滾晚會及一元曙光公車小旅行到菓葉迎日出，提供民眾由年終跨年瘋到年初的最佳選擇。
跨年首部曲就是全台最後一道夕陽在澎湖，明日下午3點半-5點半在觀音亭（外婆的澎湖灣〉，珍貴一刻大牌金曲歌手雲集，邀請多位金曲獎重量級歌手：澎湖女兒許景淳、原住民金曲歌手依拜維吉、排笛王子張中立、大提琴家劉亮延、澎湖子弟民歌手陳宏銘等精彩表演，並目送全台最後一道夕陽在澎湖大海邊落下。
二部曲則是明日晚上9點半-淩晨12點15分在縣府廣場，舉行澎湖搖滾跨年晚會，呼朋引伴共度擁抱看煙火迎新年，邀請在地舞團E-BOY舞團，藝能舞團熱情帶動全場螢光搖擺、星光歌手許仁杰、張芮菲一起嗨動全場迎新，跨年雷射倒數10秒精彩橋段，迎接2017年、看煙火許願景。
第三部曲是明年元旦一元曙光公車小旅行，到菓葉迎日出，元氣飯糰打氣，清晨5點在縣府廣場前發車、5點半在菓葉，菓葉日出是澎湖古8景之1，享受2017年元旦最幸福的感覺，在晨風中領略最具美感的澎湖，並享用元氣海鮮飯糰的鮮度，留下元旦最永恆美好的記憶，活力早操動一動，天未亮前全體點亮手機～向天空拍，還有蕯克斯風樂音飄揚迎日出，幸福菓葉向大家招手。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡
- 不可不知！2017多項交通新制上路
- 侏羅紀再現！億萬年木化石隱藏超級「蛀蟲」！
- 碧潭水舞遇元旦假期 新店交通怎麼走看這邊
- 竹南蛇窯創辦人獲工藝成就獎 子承父志交流國際
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
- 男子搶手錶未遂被逮 警懷疑是設局有共犯
- 〈台股青紅燈〉興櫃股后的上市大戲
- 未獲富邦續約 曹竣崵轉戰新北市成棒隊
- 寶寶「踢破」媽媽子宮？ 相片嚇呆醫生
- 年輕人齊打拚 深耕社區保留文化
- 《女醫》米倉涼子閃離圈外老公 年底前恢復單身
- BV早春美色 優雅絢麗─經典Knot手拿包 派對耀眼 合身洋裝 修長細緻
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 日職》巨人為何重金挖岱桑？不可思議紀錄秒懂
- 假日禁裝修噪音 北市提早到晚間6點
- 豬心開啟科學夢 宜中郭宇恆全國賽獲獎
- 中資股東阻礙礦源 嘉泥決議解散子公司聯合水泥
- 國道3號北上樹林路段 驚傳貨車翻覆起火
- 廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
- 竹北市圖改建 暫遷福德里
- 浩子暫退演藝圈 損失超過2000萬
- 《彩妝大師說 底妝這麼畫！》米嘉Beverly
- 兒子探班李英愛 聽到「宋承憲愛你媽」竟吃醋
- 《觀察筆記》台日一邊
- 出門2天都失聯 夫躲深山燒炭亡
- 全台嗨跨年 追星照過來
- 《時間先驅》1
- SBL》台啤5分打敗裕隆 毀了呂政儒4000分紀錄夜
- Echo捲入命案？亞馬遜拒提供證據
- 新任海基會秘書長柯承亨：兩岸需要有一些新共識
- 新公車動態看板 像公共藝術
- 忠旺控股海外囤鋁 計畫性逃離中國
- 村里長定位 葉俊榮：半年內提出規劃
- 3港女偷上引水產 認罪賠償獲不起訴
- 雷霆戰灰熊挑戰5連勝 今日賽事與轉播預告
- 助偏鄉早療 設好物平台籌經費
- 公托聯盟元旦上路證照保母 僅2成有意願
- 冷眼集》放任在野心態竄流 執政當然疲於奔命
- 「蔣氏威權猶如納粹」 中教大學生籲校方拆除銅像
- （影音）王菲演唱會倒數！銀色光束妝曝光
- 國民黨：日本核食滿街走 只有政府看不見
- 自由廣場》學術倫理 最怕師師相護
- 南3段山難案爬黑山 南檢傳訊領隊張斌甫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：外婆的澎湖灣 送2016全台最後一道夕陽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分