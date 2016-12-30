77歲老翁黑白照紀錄生活 女兒為他辦攝影展
2016-12-30 18:54
［記者黃旭磊／高雄報導］77歲翁以黑白照片紀錄50年來家庭生活點滴，女兒為老父辦攝影展。
李燦輝（77歲）在女兒李懿文協助下，本月於高雄市啡拾光美學角落88號推出「不是名家，是李家。」攝影展，展出25歲起為家人拍攝黑白照片，26張照片以3個主軸「序曲」、「一家人」、「翕相課」呈現不同舊時場景、家人相聚樣貌，其中，娶妻時拍下「序曲」，呈現五零年代台灣迎娶儀式，還有李燦輝弟弟當花童模樣。
李燦輝並非從事攝影工作，年輕時再忙都沒放棄拍照、在暗房洗照，展前，李懿文陪爸爸整理、翻拍黑白照片，對李家人來說是最珍貴回憶。李懿文說，「每張照片都有爸爸在家中暗房親手洗照的家的味道，記錄著過往點滴回憶。」
李懿文表示，「序曲」3張照片留下爸爸迎娶媽媽時光，看到那個年代嫁妝及迎娶儀式，「還有叔叔們當花童模樣，仿如時光錯置，親身參與爸媽婚禮。」
作品「一家人」呈現李燦輝練拍時留下家人身影，而「翕相課」為練拍模特兒，在不同人數或自然光、室內燈呈現美感。
「不是名家，是李家。」獲弘道老人福利基金會圓夢津貼，即日起到明年（2017）1月4日於啡拾光美學角落88號展出（高雄市苓雅區四維二路88號）。弘道高雄服務處主任陳雅芬說，不老夢想就是最好預防照顧，期待不老夢想種子在全國各地開花，透過各界支持帶動銀髮活力。
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